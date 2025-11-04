Dans le rectorat de Lyon, l’enseignement privé totalement hors de contrôle, sauf le lycée musulman Al‐Kindi

« Al‐Kindi : lycée musulman dans le viseur ». À Mediacités, voici comment nous avons choisi de titrer notre dossier spécial consacré à l’établissement confessionnel de Décines‐Charpieu qui a perdu tout financement public depuis la rentrée de septembre. En cause, des « atteintes aux valeurs de la République » et « une proximité avec la pensée des Frères musulmans ». Des accusations qui rappellent celles portées à l’encontre du lycée privé lillois Averroès, et que l’établissement conteste devant le tribunal administratif.

Pour décider de la rupture des contrats d’association qui liaient, depuis 2012, l’Etat et Al‐Kindi, la préfète du Rhône Fabienne Buccio s’est appuyée sur une double inspection du groupe scolaire (niveaux primaire et secondaire). Celle‐ci a eu lieu le 4 avril 2024. Huit inspecteurs académiques (six pour le collège et le lycée, deux pour l’école primaire) avaient été dépêchés pour l’occasion. Selon l’ex-recteur Alain Morvan, « ce n’est plus une inspection, c’est un raid ».

Extraordinaire dans sa forme, ce contrôle inopiné est également unique, littéralement : d’après les informations que Mediacités a réussi à obtenir (lire plus bas) : l’établissement