Procès Castelain : un verdict aux lourdes conséquences pour la Métropole de Lille

L’arrêt de la Cour d’appel de Douai, prévu le mardi 16 décembre 2025, fixera le sort du président de la quatrième métropole de France. Que faut-il en attendre ? Qui pourrait succéder à Damien Castelain ? Mediacités fait le point.

Damien Castelain, ici lors de son procès de première instance à Lille, en février 2024. Photo Matthieu Slisse pour Mediacités.

Cette fois, Damien Castelain sera enfin fixé sur son sort. Mardi 16 décembre 2025 à 14 heures, la Cour d’appel de Douai rendra son arrêt dans les quatre dossiers judiciaires qui empoisonnent la vie du président de la Métropole européenne de Lille (MEL) depuis de très longues années. En septembre dernier, le parquet général avait requis dix‐huit mois de prison avec sursis simple, 30 000 euros d’amende et, surtout, deux ans d’inéligibilité avec exécution provisoire (c’est-à-dire immédiate). Même en cas de pourvoi en cassation, le jugement ne serait pas suspendu. 

En raison d’une énorme bourde de ses avocats – un appel partiel limité par erreur aux seules peines prononcées –, Damien Castelain sait qu’il n’évitera pas la condamnation. Mais à quoi ? Et, surtout, devra‐t‐il quitter ses fonctions dans l’instant en cas d’inéligibilité immédiate ? Cette question centrale, tous les élus communautaires l’ont en tête. Mais, au siège de la MEL, personne ne l’évoque publiquement tant elle est sensible. « Cela n’a jamais été abordée ni directement ni de façon informelle », indique Gérard Caudron, maire de Villeneuve d’Ascq et l’un des rares membres de l’exécutif à s’exprimer sur le sujet.

Pour mémoire, à l’issue du procès de première instance, la justice avait décid …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Jacques Trentesaux

1 / ?