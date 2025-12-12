Procès Castelain : un verdict aux lourdes conséquences pour la Métropole de Lille

Cette fois, Damien Castelain sera enfin fixé sur son sort. Mardi 16 décembre 2025 à 14 heures, la Cour d’appel de Douai rendra son arrêt dans les quatre dossiers judiciaires qui empoisonnent la vie du président de la Métropole européenne de Lille (MEL) depuis de très longues années. En septembre dernier, le parquet général avait requis dix‐huit mois de prison avec sursis simple, 30 000 euros d’amende et, surtout, deux ans d’inéligibilité avec exécution provisoire (c’est-à-dire immédiate). Même en cas de pourvoi en cassation, le jugement ne serait pas suspendu.

En raison d’une énorme bourde de ses avocats – un appel partiel limité par erreur aux seules peines prononcées –, Damien Castelain sait qu’il n’évitera pas la condamnation. Mais à quoi ? Et, surtout, devra‐t‐il quitter ses fonctions dans l’instant en cas d’inéligibilité immédiate ? Cette question centrale, tous les élus communautaires l’ont en tête. Mais, au siège de la MEL, personne ne l’évoque publiquement tant elle est sensible. « Cela n’a jamais été abordée ni directement ni de façon informelle », indique Gérard Caudron, maire de Villeneuve d’Ascq et l’un des rares membres de l’exécutif à s’exprimer sur le sujet.

Pour mémoire, à l’issue du procès de première instance, la justice avait décid …