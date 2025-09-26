Chantage à la mairie de Saint‐Étienne : le résumé d’une semaine du procès Perdriau

Comment ce chantage odieux et aux ressorts homophobes, inédit dans la vie politique française, a‑t‐il pu exister et prospérer si longtemps ? Comment le maire d’une des plus grandes villes de France et ses collaborateurs ont‐ils pu fomenter un complot visant à neutraliser un potentiel adversaire politique, membre de leur propre majorité municipale, au moyen d’une vidéo intime tournée à son insu ?

Au cours des cinq premiers jours de leur procès, le maire de Saint‐Étienne Gaël Perdriau, son ancien directeur de cabinet Pierre Gauttieri, son ancien adjoint à l’éducation Samy Kéfi‐Jérôme et le communicant Gilles Rossary‐Lenglet ont livré leurs explications et leurs lignes de défense dans ce scandale révélé par Mediapart en 2022. Un procès très suivi par les habitants de Saint‐Étienne, dont certains ont fait le déplacement à Lyon pour assister à l’audience [lire notre reportage].

https://www.mediacites.fr/decryptage/lyon/2025/09/22/chantage-a-saint-etienne-le-proces-inedit-dun-maire-au-bord-de-labime/

Mediacités vous propose un résumé des débats qui se sont déroulés au sein du tribunal correctionnel de Lyon lors de cette première semaine d’audience, sur la base des comptes‐rendus quotidiens publiés par notre partenaire Mediapart, ainsi que sur ceux du Progrès, qui a suivi les auditions en direct.

Jour 1 : La « honte » de Samy Kéfi‐Jérôme, la « hargne » de Gilles Rossary‐Lenglet

Lundi 22 septembre, la première journée d’audience a logiquement mis en scène les deux auteurs du piège sur le …