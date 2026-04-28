Rapports d’inspection de l’enseignement privé : le grand caviardage de l’académie de Lyon

Depuis plusieurs mois, Mediacités cherche à faire la transparence sur les contrôles réalisés dans les établissements privés sous contrat suite à l’affaire Bétharram. Puisque ces documents sont publics, le rectorat de Lyon a fini par se plier, bon gré mal gré, à l’exercice… mais en occultant l’ensemble des conclusions et remarques des inspecteurs. Nous publions toutefois huit documents ainsi que la liste des écoles, collèges et lycées concernés par ce plan inédit.

Photo : lycée professionnel Le Marais Sainte Thérèse à Saint-Etienne. Montage : Mediacités

Au cours de l’année 2025, le rectorat de Lyon a inspecté 41 écoles, collèges et lycées privés sous contrat. Parmi ces contrôles, 21 ont été effectués uniquement sur pièces (étude du projet d’établissement et du règlement intérieur, analyse des emplois du temps…) quand 20 autres ont consisté en une visite sur place d’une équipe d’inspecteurs [voir le tableau plus bas pour connaître l’inventaire précis des 41 établissements].

Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre d’un plan, inédit au niveau national, initié en réaction au scandale Notre‐Dame de Bétharram, du nom de cet établissement du Béarn où s’est déroulé, à partir des années 1950, un des

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Matthieu Slisse

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