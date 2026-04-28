Rapports d’inspection de l’enseignement privé : le grand caviardage de l’académie de Lyon

Au cours de l’année 2025, le rectorat de Lyon a inspecté 41 écoles, collèges et lycées privés sous contrat. Parmi ces contrôles, 21 ont été effectués uniquement sur pièces (étude du projet d’établissement et du règlement intérieur, analyse des emplois du temps…) quand 20 autres ont consisté en une visite sur place d’une équipe d’inspecteurs [voir le tableau plus bas pour connaître l’inventaire précis des 41 établissements].

Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre d’un plan, inédit au niveau national, initié en réaction au scandale Notre‐Dame de Bétharram, du nom de cet établissement du Béarn où s’est déroulé, à partir des années 1950, un des