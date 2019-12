« Une actualité en chasse une autre » ; « Les médias zappent les sujets les uns après les autres »… Ces reproches fréquemment entendus sont légitimes. A Mediacités, nous avons à cœur de suivre nos enquêtes. Pour cela, nous publions régulièrement des « compléments d’enquête ». Nous avons aussi décidé pendant cette période de fin d’année de nous replonger dans nos archives avec une question en tête : que s’est-il passé depuis telle ou telle publication ? Cette semaine, nous retournons du côté de Nozay et de ses éoliennes, au FC Nantes de Waldemar Kita et dans les coulisses d'un projet urbain controversé sur l'île de Nantes.

I - Le mystère des éoliennes de Nozay demeure toujours aussi inquiétant.

Rappel des faits – En février 2019, Mediacités est le premier média à s’intéresser de près au mal mystérieux qui touche des éleveurs et leurs troupeaux de vaches depuis l'implantation d'un parc éolien à Nozay, entre Nantes et Rennes, en 2012. Plusieurs centaines de bêtes mortes en quelques années, du lait impropre à la consommation, des animaux au comportement inhabituel, des habitants malades… Depuis leur mise en service, les voisins des éoliennes, construites par l’entreprise toulousaine ABO Wind et exploitées par un énorme fonds d'investissement allemand KGAL, font face à des phénomènes aussi alarmants qu’inexpliqués. Et malgré une vingtaine d’études diverses et variées, les services de l’État semblent désemparés face à la situation.

https://www.mediacites.fr/enquete/nantes/2019/02/14/sante-linquietant-mystere-des-eoliennes-de-nozay/

Et depuis ? – La longue enquête publiée dans Mediacités a permis de placer la . . .