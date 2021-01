«Une actualité en chasse une autre » ; « Les médias zappent les sujets les uns après les autres »… Ces reproches fréquemment entendus sont légitimes. A Mediacités, nous avons à cœur de suivre nos enquêtes et d’essayer d’en évaluer l’impact. Pour cela, nous publions régulièrement des « compléments d’enquête ». Un exercice d’humilité, bien souvent : si elle contribuent à lancer ou à nourrir un débat public, nos articles ne produisent pas toujours un effet immédiat. Mais un exercice nécessaire. Comme l’an dernier à deux reprises, et avant d’entamer une nouvelle année, nous nous sommes donc replongés dans quelques unes de nos archives. Avec une question en tête : que s’est-il passé depuis telle ou telle publication ?

1. La longue inertie des autorités face à l’usine Yara de Saint-Nazaire

C’est un dossier que nous avions ouvert en décembre 2018 : celui de l’usine chimique de la multinationale norvégienne Yara, installée à Montoir-de-Bretagne. Comme nous le révélions alors cette dernière pollue impunément l’atmosphère et l’eau de l’estuaire de la Loire depuis au moins douze ans. Dans notre première enquête, après avoir épluché de nombreux rapports de l’Inspection des installations classées ainsi que des échanges entre la préfecture et l’entreprise, nous révélions que cette usine classée « Seveso seuil haut » contrevenait aux règles de sécurité mais s’avérait surtout être la championne régionale des émissions industrielles d’azote et de phosphore en Loire. Une situation connue des autorités qui, malgré une décennie de mise en demeure et de rappels à l’ordre n’a jamais réussi à imposer à l’industriel de se conformer enfin à la réglementation. « Yara fait preuve de cynisme industriel, à la limite de la délinquance environnementale », nous confiait Jean-Christophe Gavallet, celui qui présidait alors l’antenne régional de l’association France Nature Environnement.

https://www.mediacites.fr/enquete/nantes/2018/12/06/pres-de-saint-nazaire-lusine-yara-pollue-impunement-depuis-une-decennie/

Et depuis ? Depuis, la mobilisation des associations et le suivi des médias se sont accentués autour de l’usine chimique. En juin, une centaine de militants et riverains manifestaient devant ses portes tandis que le quotidien Libération lui consacrait un article, expliquant notamment que l’usine avait encore fait l’objet d’une dizaine de mise en demeure . . .