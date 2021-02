Ce n’est un secret pour personne, le premier mandat municipal de Johanna Rolland n’a pas été celui de la concorde dans la majorité. A écouter les uns et les autres, il y avait même de quoi dresser un joli catalogue de complexes. De supériorité, chez les élus PS, peints par leurs homologues Verts comme des arrogants, persuadés de détenir la vérité politique et peu enclins à partager pouvoir ou informations avec ces « amateurs d’écolos ». Et de persécution chez ces mêmes écolos, que les cadres PS décrivaient en paranos, convaincus – « à tort » – qu’on les tenait à l’écart. Durant la campagne municipale, la candidate EELV, Julie Laernoes, ne s’en cachait pas : selon elle, entre 2014 et 2020, socialistes et Verts n’avaient « jamais en réalité formé une équipe ». Ce dont Johanna Rolland convenait d’ailleurs elle même.

La reconnaissance commune du problème ou le premier pas pour une thérapie réussie, comme ont coutume de dire les psychologues ? Apparemment, puisqu’avant d’officialiser leur alliance entre les deux tours, les deux têtes de listes rivales avaient posé leurs conditions et signé un contrat de gouvernance censé éviter les erreurs du passé. Un premier pas, qui ne suffisait apparemment pas. La confiance ne se décrétant pas, il fallait retisser les liens pour espérer faire enfin équipe. Et comme dans ce genre de cas une aide extérieure est souvent nécessaire, la majorité nantaise s’est adressée à un spécialiste : Jean-Philippe Magnen, psychothérapeute, mais aussi ancien élu, de Nantes et de la Région Pays de la Loire.