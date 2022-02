«L’IEA est un pilier indispensable de la recherche pour notre territoire et pour le monde académique. Nouvelle étape et nouveau projet scientifique adoptés ce matin par le Conseil d’administration. A la clé : une + grande ouverture et un rayonnement encore + important ». Le 27 janvier dernier, dans un message publié sur Twitter, Johanna Rolland voulait tourner une page : celle de la crise subie par l’Institut d’études avancées de Nantes depuis plusieurs années.

Problèmes de gouvernance à répétition, déficits financiers chroniques, interrogations sur l’identité de cet organisme accueillant des chercheurs étrangers en résidence à Nantes et sur son utilité pour le territoire… Comme Mediacités l’avait décrit dans une longue enquête en avril 2021, l’institution fondée par Jean-Marc Ayrault en 2008 traverse une zone de très sévères turbulences. Mais comme l’indiquait le tweet de la maire (PS) de Nantes, la nomination d’un triumvirat international pour diriger l’établissement, la réduction des effectifs et la définition d’un nouveau projet scientifique plus tournée vers le territoire devaient permettre à l’IEA de laisser ses ennuis derrière lui. Un « nouveau départ », comme le titrait Ouest-France, le 25 octobre dernier.

Las, le temps du politique n’est pas celui de la justice financière… Vendredi 28 janvier, au lendemain du message de Johanna Rolland, la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire publiait son rapport d’observations définitives sur les comptes et la gestion de l’institut depuis 2016. Et l’analyse des magistrats financiers montre que, malgré les bonnes paroles et les changements à sa tête, l’IEA est encore loin de voir le bout du tunnel.

Les 50 pages du document viennent en effet confirmer en tous points les informations révélées par Mediacités en avril 2021. Mais en mettent aussi en lumière de nouvelles. Pour les découvrir, il faut pousser la lecture au delà des quatre pages de synthèse – plutôt tempérées – qui précèdent le rapport lui-même et s’enfoncer un peu plus loin.

Solder l’héritage du passé

C’est sans doute l’un des points les plus saillants de l’analyse livrée par les magistrats financiers. Dans leur rapport, ces derniers dissèquent la manière dont, malgré un budget conséquent (trois millions d’euros de budget annuel) la direction de l’IEA a très longtemps été laissée en roue libre, sans réel contrôle de sa tutelle et de ses financeurs, dont le principal, la Métropole de Nantes. La CRC relève ainsi que, si le conseil d’administration de la fondation qui pilote l’IEA se réunit chaque année, conformément à ses statuts, ce n’est pas le cas de son bureau (présidé par Johanna Rolland). Depuis 2015, ce dernier ne s’est pas tenu une seule fois.

Un problème pour la Chambre qui écrit : « En s’abstenant de réunir le bureau de CA, la fondation a concentré la gouvernance de la fondation sur la direction de l’IEA. La fondation n’a pas non plus été en mesure d’assurer les missions portées par le bureau du CA (présentation du rapport moral et financier, prévisions budgétaires et de personnel, éventuelle modification du règlement intérieur). Ces actions ont été réalisées par la direction de l’IEAN. » En clair : on a laissé la direction seule à la barre, ce alors même qu’elle essuyait parfois une violente tempête.

Un manque de pilotage qui a d’ailleurs des conséquences bien concrètes, comme on peut le lire quelques pages plus loin. Sans contrôle, la direction de l’institut semble en effet s’être accordée quelques largesses Ou n’a en tout cas pas fait preuve d’une grande rigueur dans sa gestion. La Chambre pointe ainsi la mise à disposition de la direction (en l’occurrence, du directeur, de la secrétaire générale, de la directrice administrative et financière et de la fonction logistique) d’un nombre de cartes bancaires injustifiées.

« On comprend difficilement le besoin d’un si grand nombre de cartes bancaires et jusque fin 2017 (les dépenses atteignent à cette date plus de 40 000 euros par an, avant de redescendre, Ndlr), l’absence de tout contrôle sur l’usage de ces moyens de paiement », écrit-elle, relevant néanmoins qu’une nouvelle procédure permettra de réduire le nombre de ces cartes et de surveiller leur utilisation, à compter de janvier 2022.

Dans le même ordre d’idée, la Chambre s'interroge également sur l’achat d’un appartement supplémentaire à Nantes (l'IEA dispose déjà d'une vingtaine de studios pour les chercheurs accueillis) en mai 2016, pour une somme de 165 000 euros. Effectuée grâce au reliquat d’une subvention « consacrée à l’invitation et au séjour de chercheurs étrangers d’Asie du Sud-Est (Chine et Inde) », cette transaction n’a pas respectée, selon la CRC, la convention initiale (sur 36 mois d’occupation possibles, l’appartement n’a été habité que 6 mois par un chercheur originaire d’Asie). Mais semble surtout, là encore, avoir été effectuée sans contrôle formel du conseil d’administration.

Enfin, les magistrats s’étonnent que les fournisseurs de l’Institut soient peu mis en concurrence. « Sur la période examinée, les prestataires et fournisseurs les plus importants en volume d’achat de la fondation semblent figés et sont peu remis en cause. Cette pratique constitue un risque pour garantir l’assurance de prix raisonnables et justifiés », écrivent-ils. Parmi les exemples donnés, on relève ainsi, entre 2015/2016 et mai 2021, près de 552 000 euros de frais de voyage passés auprès du même prestataire.

Problématiques - et signes du laxisme dont ont longtemps fait preuve la Ville et la Métropole dans leur contrôle de la gestion de l’IEA – ces pratiques semblent néanmoins appartenir au passé. « Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la présidente de la fondation (Johanna Rolland, Ndlr) a partagé les principales conclusions du contrôle et a d’ailleurs mis en œuvre un grand nombre de recommandations proposées sans attendre le rapport définitif », note la CRC. Dans un communiqué publié le 1er février, suite à la tenue de son conseil d’administration, l’IEA affirme de son côté avoir pris en compte les quatre recommandations de la CRC qui « sont toutes en voies de mises en œuvres ou régularisées ».

Des doutes sur la nouvelle gouvernance

S’il semble donc décidé à solder les comptes de son passé, reste pour l’IEA à assurer son avenir. Et sur ce point, l’analyse des magistrats financiers laisse entendre que tous les nuages noirs sont loin d’avoir été écartés. En matière de gouvernance notamment. En octobre dernier était annoncée la création d’une nouvelle direction pour l’IEA. Présentée comme « collégiale et internationale », cette dernière est composée de trois chercheurs censés se relayer à Nantes tous les quatre mois : Pascale Vieille, professeure de droit social à l’université catholique de Louvain ; Mustafa Abdalla chercheur associé à l’institut d’anthropologie sociale et culturelle de l’université libre de Berlin ; et Luis Mora Rodriguez, professeur agrégé et chercheur à l’université de Costa Rica. Un triumvirat censé redresser les comptes de l’IEA et le faire rayonner dans la métropole nantaise, au delà de ses locaux des rives de la Loire.

Le hic : avant même sa mise en place, la CRC émettait des doutes quant à l’efficacité d’une telle solution. « Cette gouvernance, qui reposerait sur la présence physique par quadrimestre d’un directeur ou d’un directeur adjoint, peine à convaincre », écrit-elle. « En l’état des statuts de la fondation, (…), c’est bien le directeur de l’Institut qui pilote l’institution. On perçoit a priori difficilement l’efficacité d’une direction collégiale dont la présence physique serait assurée par une seule personne à tour de rôle. Le risque de retrouver la situation complexe de 2018-2019 est réel. C’est la secrétaire générale qui piloterait l’IEA, la direction collégiale serait cantonnée aux sujets scientifiques. » Une observation émise alors que le poste de secrétaire générale était encore occupé par Rozenn Le Merrer. Le 7 décembre dernier, cette dernière était nommée à la tête de l’école des Beaux-Arts de Nantes, où elle a pris ses fonctions le 31 janvier.

Une situation financière toujours inquiétante

Si la question de l’efficacité de la gouvernance demeure importante, c’est aussi parce que la situation financière de l’IEA est loin d’être florissante. Elle est même « fragile », ainsi que la qualifie la CRC. Comme Mediacités le relevait dans une précédente enquête, depuis plusieurs années les déficits sont récurrents. Ceux-ci seraient même encore plus nombreux et plus profonds (-310 000 euros en 2017, -243 000 en 2020) si l’IEA avait remboursé les salaires et charges sociales des agents que l’Université met à sa disposition, comme il aurait du le faire. « En rectifiant les comptes de l’Institut par l’ajout des versements à opérer vers l’université, on constate une situation financière dégradée sur la période examinée », lit-on dans le rapport.

Ce dernier met aussi en exergue les difficultés de l’IEA à aller chercher des ressources auprès de partenaires privés. Celles de son Fonds de dotation (qui a été purement et simplement dissous le 27 janvier, suite aux recommandations de la CRC) et celles de l’institut lui même. Les efforts financiers consentis par ce dernier (près de 162 000 euros dépensés depuis 2016) n’ont pas produit de résultats immédiats, selon la Chambre. Conséquence : l’IEA est presque totalement dépendant des subventions publiques (18 millions d'euros au total sur la période), qui représentaient, jusqu’en 2020, 90% de ses ressources annuels. Un risque car lorsque celles-ci s’amoindrissent, comme ce fut le cas en 2019 et 2020 après la baisse de l’apport de la Région et de l’État, les ressources de l’institut piquent du nez.

« Nous devons solidifier et élargir notre base financière, idéalement en obtenant de nouveaux engagements de nos financeurs historiques et en trouvant de nouvelles sources de financement », écrivait d’ailleurs la direction de l’institut nantais dans la dernière évaluation réalisée par le réseau français des IEA (le RFIEA), en 2021. Une « démarche plus volontariste » qui représente une piste de progrès incontournable » selon la CRC. La réussite du nouveau départ promis par Johanna Rolland est à ce prix.