Envoyée le 6 septembre, la lettre se termine sur ces mots. « Aujourd’hui, un à deux enfants se suicident chaque mois à cause du harcèlement scolaire, soit 20 enfants par an. Nous n’étions plus des enfants, nous avions 20 ans. Il faut que cela cesse. » Signée par d’anciens élèves d’Audencia, elle a été adressée à une dizaine de directeurs, anciens directeurs et administrateurs de l’école de commerce nantaise. Mais également postée sur le groupe Facebook « Audencia Buisness School » qui compte 11 000 membres, principalement des étudiants et anciens étudiants.

Une initiative inédite, qui fait notamment suite à l’enquête de Mediacités sur les « journaux télévisés » de l’association étudiante d’Audencia G‑Eyes. Pendant quinze ans, ces derniers ont laissé libre cours au harcèlement et aux violences sexistes, sous les yeux de la direction. Avant que celle‐ci, interrogée par Mediacités avant la publication, ne décide de la fin des « JT » le 30 mai dernier. « Mon témoignage ressemble à beaucoup d’autres. Votre article a été un appel à libérer la parole », raconte à Mediacités Margot Tramontana, à l’origine de la lettre, signée par 30 (anciens) élèves de l’établissement [Lire l’encadré En coulisses]