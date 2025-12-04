Noyés dans un document d’une vingtaine de pages et coincés entre deux phrases, les risques sont explicitement définis. « Maladies professionnelles », « cancers », « décès »… Les mots choisis par le cabinet d’audit indépendant FluidPilot sont forts. Commandé au printemps par Centrale Nantes, ce rapport indépendant concerne une plateforme cruciale de l’école, spécialisée dans l’impression 3D industrielle. Il s’agit de l’unité de Rapid Manufacturing (RapMan), qui concentre depuis des années de nombreux problèmes, notamment du management toxique subi par des doctorants, comme le révélait Mediacités en janvier 2025.

Dans les bâtiments H et I de l’institution nantaise, qui hébergent les équipes de l’unité de recherche RapMan, la nature des équipements et des matériaux utilisés (chrome, cobalt), peuvent engendrer d’importants risques pour la sécurité des personnels et élèves ingénieurs. Surtout lorsque, comme le précise le cabinet d’audit : « La prévention des risques humains et environnementaux est défaillante. »