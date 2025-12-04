Risques de « cancers » ou de « décès », comment Centrale Nantes met des employés et des étudiants en danger

La prestigieuse école d'ingénieurs a commandé au printemps dernier deux audits indépendants d’une de ses plateformes : un sur la sécurité et l’autre sur de potentiels risques psychosociaux. L’un de ces documents, auquel Mediacités a eu accès, révèle des failles de sécurité, avec des « risques très élevés pour la santé des salariés ».

Le campus de Centrale Nantes, à proximité des facs, au nord de Nantes. Photo : Centrale Nantes

Noyés dans un document d’une vingtaine de pages et coincés entre deux phrases, les risques sont explicitement définis. « Maladies professionnelles », « cancers », « décès »… Les mots choisis par le cabinet d’audit indépendant FluidPilot sont forts. Commandé au printemps par Centrale Nantes, ce rapport indépendant concerne une plateforme cruciale de l’école, spécialisée dans l’impression 3D industrielle. Il s’agit de l’unité de Rapid Manufacturing (RapMan), qui concentre depuis des années de nombreux problèmes, notamment du management toxique subi par des doctorants, comme le révélait Mediacités en janvier 2025.  

Dans les bâtiments H et I de l’institution nantaise, qui hébergent les équipes de l’unité de recherche RapMan, la nature des équipements et des matériaux utilisés (chrome, cobalt), peuvent engendrer d’importants risques pour la sécurité des personnels et élèves ingénieurs. Surtout lorsque, comme le précise le cabinet d’audit : « La prévention des risques humains et environnementaux est défaillante. »

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Étienne Le Page

1 / ?