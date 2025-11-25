Plus de 20 000 euros pour les cours de Laurent Wauquiez à l’EM Lyon : « Et alors ? »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre complément d'enquête sur les prestations, en 2018, du professeur Laurent Wauquiez à l'école de commerce EM Lyon.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

De quoi faire pâlir bon nombre d’enseignants, notamment dans les lycées gérés par la région Auvergne‐Rhône‐Alpes… La semaine dernière, Mediacités vous a raconté l’épilogue d’une histoire révélée dans nos pages en 2018. Cette année‐là, la prestigieuse école de commerce EM Lyon avait confié une série de cours à un certain Laurent Wauquiez, alors président du conseil régional. Sa prestation avait été à l’origine d’un monumental buzz après la diffusion, par l’émission Quotidien, d’enregistrements dans lesquels l’élu de la Haute‐Loire qualifiait ses propos dans les médias de « bullshit » (conneries) et brocardait Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin ou encore sa collègue d’Île‐de‐France Valérie Pécresse.

Un élément de l’histoire était resté dans l’ombre : la rémunération par l’EM Lyon de Laurent Wauquiez, qui, en tout, a donné 8 jours de cours en 2018. A l’époque, le chiffre de 1900 euros pour « une dizaine de cours » avait été évoqué par Bruno Bonnell, alors président du conseil de surveillance de l’école. Il faut croire qu’il manquait un zéro… Car d’après la déclaration d’intérêts du député Laurent Wauquiez, élu à l’Assemblée nationale en juillet 2024, celui‐ci a perçu, cette année‐là, de la part de l’EM Lyon, non pas 1900 euros mais 20 064 euros net.

Retrouvez ci‐dessous l’article qui a inspiré Twister.

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.