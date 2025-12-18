Moins de recettes, plus de dépenses, dont beaucoup s’avèrent obligatoires dans le champ social. Pour le conseil départemental de Loire‐Atlantique, l’équation financière demeure année après année aussi simple qu’alarmante. « Il y a un problème structurel de financement des départements, soupire Michel Ménard, son président (PS), depuis cinq ans. Il y a une inadaptation entre les missions qui sont les nôtres et les moyens que nous avons pour les réaliser. Ça n’est pas acceptable, il faut changer de modèle ». Et pour cause : aujourd’hui, 54 départements français se déclarent « en quasi faillite ». Ils n’étaient que 15 en 2024.

Ce qui n’est pas (encore ?) le cas de celui de la Loire‐Atlantique, bien qu’en « équilibre précaire et sous tension permanente », comme l’admet Michel Ménard. En 2026, son budget est projeté à un peu plus de 1,6 milliard d’euros, contre 1,5 milliard cette année. 60 % des dépenses (963 millions d’euros) seront consacrées aux « solidarités », parmi lesquelles les dépenses sociales dites « obligatoires » (APA, PCH et RSA, transférées par l’État) sur lesquelles les élus locaux n’ont aucune marge de manœuvre, comme le souligne la Cour des comptes.

« On a zéro visibilité »

Or, ces dépenses sont justement en hausse en Loire‐Atlantique (+ 3,44 % soit 32 millions de plus envisagés en 2026). Une croissance liée à l’accroissement de la population départementale – environ 15 000 habitants supplémentaires chaque année – ainsi qu’à son vieillissement comme à l’élargissement du versement de ces aides sociales, dans le champ de la santé mentale par exemple. « On va arriver à tenir le budget 2026 mais on a zéro visibilité sur les recettes pour les années suivantes, 2027 et 2028 », s’inquiète Ali Rebouh, vice‐président (divers gauche) chargé des finances. Les recettes étaient déjà en baisse de 2,3 % par an, ces deux dernières années.

Ce brouillard financier est tombé sur les départements depuis la suppression de la taxe foncière en 2021. Il s’est épaissi avec l’instabilité gouvernementale depuis deux ans et diverses ponctions envisagées. À la place de la taxe foncière, c’est désormais une fraction de TVA qui est reversée par l’État. En Loire‐Atlantique, le manque à gagner s’élève à 26,5 millions d’euros sur la seule année 2025, estime le conseil départemental. « On sent petit à petit une prise de conscience au niveau du parlement et du gouvernement », note cependant Michel Ménard.

« Les budgets en faveur de la protection de l’enfance et du handicap doivent augmenter » Rodolphe Amailland, co‐chef de file du groupe d’opposition Démocratie 44

Autre source majeure mais très volatile de recettes, particulièrement dans le 44 : une taxe sur les transactions immobilières appelée droits de mutation à titre onéreux (DMTO). De 430 millions d’euros en 2021, son produit a chuté à 271 millions en 2024. L’année prochaine, il est estimé à environ 290 millions. La capacité de désendettement du Département se stabilise quant à elle à 16 ans (comme en 2025), contre… 6,9 ans fin 2023.

« Nous partageons globalement les constats et l’appréciation sur les recettes (…). Mais, force est de constater que la situation du département de Loire‐Atlantique est aggravée par des décisions ou des non‐décisions prises par la majorité », tance Rodolphe Amailland, co‐président du groupe d’opposition Démocratie 44 (droite et centre, 24 élus).

Le conseiller départemental LR souhaite un recentrage sur « nos compétences sociales [qui] sont absolument essentielles, décisives, incontournables. (…) Les budgets en faveur de la protection de l’enfance et du handicap doivent augmenter ». Dans le département, près 1 000 enfants carencés ou violentés sont en attente de suivi malgré une décision du juge, faute de moyens suffisants, comme l’avait détaillé Mediacités.

Turbulences dans la majorité

Pour boucler son précédent budget, la majorité de gauche (38 élus) au conseil départemental avait pourtant déjà fait le choix de couper à bas bruit dans les dépenses « non‐obligatoires ». Le tout pour un montant de 90 millions d’euros. Soit pas très loin des fameux 100 millions d’euros de coupes décrétées par Christelle Morançais (Horizons) au conseil régional des Pays de la Loire. Mais, sans en faire un cheval de bataille médiatique et politique, à la différence de la présidente ligérienne.

« Nous ne le faisons pas par plaisir. Nous le faisons en concertation avec nos partenaires, associations et collectivités, tenait d’ailleurs à se différencier Michel Ménard à l’époque. L’effort financier est de deux tiers en interne et un tiers en externe ». Ces arbitrages ont néanmoins créé des turbulences avec les cinq élus Verts de la majorité.

Les politiques de soutien à la transition écologique, au sport et à la culture ont ainsi été réduites de 30 % en moyenne en 2025. Une austérité maintenue en 2026, mais sans nouvelles coupes programmées, assure l’exécutif. « On ne desserre pas les efforts, mais il n’y a pas de nouvelle lame », soutient Michel Ménard. « Il est compliqué d’aller plus loin dans les efforts demandés, sans mettre à mal des structures », complète Ali Rebouh.

Projets abandonnés, retardés ou repoussés

C’est dans la section des investissements que la dégradation de la santé financière du conseil départemental s’avère la plus sensible. En 2026, ces dépenses s’élèveront à 100 millions d’euros contre 250 millions il y a deux ans – à la Région, le budget investissement, en légère baisse, atteint 510 millions d’euros en 2026.

Des projets ont été abandonnés, comme l’achat d’un nouveau bac propulsé à l’hydrogène (10 millions d’euros), pour continuer à relier Le Pellerin au Couëron. Une vingtaine de réaménagements routiers, comme celui en cours entre Nantes et Pornic sur la RD 751, ont été retardés ou repoussés. La réfection des piles maritimes du pont de Saint‐Nazaire (40 millions d’euros) attend un co‐financement au tiers chacun avec l’État et du conseil régional des Pays de la Loire – dans le cadre des négociations du prochain contrat État‐Région.

« On ne pourrait pas s’engager sur un projet comme Mixt aujourd’hui » Le socialiste Michel Ménard

Même l’inauguration en grande pompe ces jours‐ci de « Mixt » (ex‐Grand T), nouvel écrin départemental à 32 millions d’euros mêlant théâtre, musique et danse, suscite une moue de Michel Ménard. « Heureusement qu’on a pu le financer à l’époque. On ne pourrait pas s’engager sur un projet comme ça aujourd’hui. »

Pas de plan social mais une « réorganisation »

Au niveau des ressources humaines, l’heure est « à la limitation de la masse salariale », indique le directeur général des services Xavier‐Pierre Lucas, arrivé en 2019. L’hôtel du département emploie 4 870 agents, dont 850 dans les collèges. Mais refuse d’évoquer un plan social, pour se différencier là encore de la région Pays de la Loire. « Personne ne perd son emploi », argumente Michel Ménard.

15 suppressions de postes « stricto sensu » ont eu lieu cette année. Aucune n’est planifiée en 2026, mais plutôt des dizaines de mouvements internes. L’exécutif évoque en effet plutôt un « redéploiement », ou une « réorganisation » avec « moins d’embauches de saisonniers » par exemple, pour de 2 à 3 millions d’euros d’économies par an environ. « Que dirait‐on si un président de droite faisait tout cela ? », persifle régulièrement l’opposition.

Tensions avec les syndicats

Si aucun conflit social n’a encore éclaté, les relations s’avèrent néanmoins tendues avec les syndicats. La CFDT, majoritaire, dénonce « des économies supplémentaires faites sur le dos des agents ». La CGT, quant à elle, alerte « régulièrement sur la qualité du dialogue social, notamment lors des CST : absence de négociation sur le Rifseep, réorganisations à marche forcée, réductions importantes des frais de déplacement mettant à mal les agents dans leurs missions, etc. »

« Nous concevons le “dialogue” de la même façon que Le Petit Robert : c’est à dire un échange entre au moins deux parties. Notre administration semble avoir une vision plus unilatérale de la question », ironise le syndicat. Après un débat sur les orientations budgétaires qui a eu lieu en session plénière ce 15 décembre, le vote du budget par les conseillers départementaux est prévu entre le 9 et le 11 février 2026.

Allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation de compensation du handicap (PCH) et revenu de solidarité active (RSA)

Six ans et 4 milliards Le précédent a été signé il y a trois ans pour la période 2021 à 2027. 4,16 milliards d’euros de financements ont ainsi été mobilisés à date.

100 Christelle Morançais avait annoncé fin 2024 aux agents régionaux 100 non‐remplacements. Une cinquantaine ont été réalisés à date. La présidente ligérienne a aussi lancé cet automne la fermeture du satellite régional Solutions&Co. 70 emplois seraient concernés.