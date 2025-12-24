« Rien n’est gratuit, surtout pas les transports en commun, dont le développement coûte et coûtera très cher ». Dans un message posté sur X (ex‐Twitter), le 8 décembre, le candidat de la droite et du centre Foulques Chombart de Lauwe se lance dans une première passe d’armes avec Johanna Rolland au sujet des transports (dont Nantes Métropole a la compétence).

Ce qui n’est pas une surprise. Le conseiller municipal d’opposition LR avait déjà déroulé ces arguments en 2021 sur son blog, quand la maire‐présidente (PS) sortante avait décidé de rendre les transports gratuits le week‐end. « On agite bien des hochets qui sauront toujours plaire au quidam dont la docilité fiscale n’a d’égale que la passivité (…). La gratuité est un leurre », taclait l’élu. Foulques Chombart de Lauwe fustige aujourd’hui trois écueils induits par cette mesure : « une hausse de la taxe foncière », « une baisse de la fréquence des bus et des trams » et « un retard d’investissement dans les futures lignes de trams, chronobus, etc. »

Le principal concurrent de Johanna Rolland ne propose pas de supprimer directement la gratuité le samedi et le dimanche s’il était élu à l’issue des élections municipales des 15 et 22 mars. Il plaide pour organiser « dès 2026 un référendum local

« Une affaire locale »

Une collectivité territoriale peut le faire depuis une révision constitutionnelle de …