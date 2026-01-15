Scopéli : le conflit devient politique alors qu’une plainte vise toujours une ex‐coprésidente

Loin de ses étals, la gouvernance du supermarché coopératif de Rezé est toujours empêtrée dans un conflit avec une ancienne coprésidente, sur fond d'accusations de violences sexistes. Celle-ci interpelle la mairie et sa liste Rezé Citoyenne (divers gauche) qui entretient des liens avec Scopéli.

Contre-manifestation lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes, à Rezé, le 13 décembre 2025. Photo : Mathilde Doiezie / Mediacités

Le 13 décembre dernier, sur l’esplanade Rosa Parks à Rezé, près d’une centaine de personnes s’apprêtent à prendre le départ d’une marche contre les violences faites aux femmes organisée par la mairie. Mais vers 10h30, une contre‐manifestation s’invite dans la manifestation. Une quinzaine de personnes surgissent avec un mégaphone et des pancartes « Scopéli : retirez la plainte », « Rezé doit protéger, pas mettre en danger ».

Parmi les manifestants, on trouve Sarah Joséphau, ancienne coprésidente de Scopéli, visée par une plainte pour « dénonciation non publique » déposée en janvier 2025 par le supermarché coopératif rezéen. Une « procédure‐bâillon », avait‐elle dénoncé publiquement en mai 2025, la visant pour avoir révélé des violences sexistes (« injure, diffamation et harcèlement moral ») au sein de la structure. Nous avions raconté ce conflit dans une première enquête de Mediacités.

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 4 minutes

Par Mathilde Doiezie

