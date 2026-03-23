La vague bleue se confirme sur la métropole nantaise

Avec cinq bascules à droite en deux tours, cette dernière a désormais une majorité de maires dans les 24 communes. Johanna Rolland (PS) sera réélue présidente de Nantes Métropole, mais sa majorité de gauche diminue de 70 à 52 conseillers métropolitains sur 98, selon un premier décompte de Mediacités.

Sébastien Arrouët (divers droite), élu au premier tour à Orvault face au maire écologiste Jean-Sébastien Guitton. Photo : Nicolas Patault / Ville d'Orvault

C’est une lame de fond qui a déferlé en silence, occultée par la victoire, d’ailleurs plutôt étriquée, de Johanna Rolland à Nantes. La maire socialiste sera bien réélue présidente de Nantes Métropole – qui concentre l’essentiel des pouvoirs et des moyens – le 3 avril pour un troisième mandat, poids des élus nantais oblige. La ville‐centre seule pèse en effet encore 26 élus métropolitains issus de sa majorité de gauche. Ajouté à ceux des autres communes de la même couleur politque, au moins 52 sur 98 en tout lui sont acquis, selon un premier décompte de Mediacités. La minorité de droite et du centre en rassemblerait environ 40 désormais (contre 27 jusqu’ici). 

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Thibault Dumas, Marine Dumeurger et Anouck Fily

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