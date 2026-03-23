La vague bleue se confirme sur la métropole nantaise

C’est une lame de fond qui a déferlé en silence, occultée par la victoire, d’ailleurs plutôt étriquée, de Johanna Rolland à Nantes. La maire socialiste sera bien réélue présidente de Nantes Métropole – qui concentre l’essentiel des pouvoirs et des moyens – le 3 avril pour un troisième mandat, poids des élus nantais oblige. La ville‐centre seule pèse en effet encore 26 élus métropolitains issus de sa majorité de gauche. Ajouté à ceux des autres communes de la même couleur politque, au moins 52 sur 98 en tout lui sont acquis, selon un premier décompte de Mediacités. La minorité de droite et du centre en rassemblerait environ 40 désormais (contre 27 jusqu’ici).