En Vendée, fronde des élus contre la restructuration des hôpitaux

Après un mouvement social inédit des soignants en janvier, le directeur du CHD Vendée, Olivier Servaire‐Lorenzet, fait désormais face à une opposition de maires à son plan hospitalier territorial. Le projet, dorénavant suivi de près par le ministère de la Santé, à Paris, pourrait être réétudié.

La chirurgie de la rétine, nouvelle activité ouverte au CHD de La Roche-sur-Yon, en novembre 2025. Photo : Hopîtaux de Vendée

« Il a réussi à faire l’unanimité contre lui. J’ai rarement vu cela. Les élus ne peuvent plus le voir en peinture, tout comme les hospitaliers. » Après la fronde du personnel soignant, la fronde du monde politique… Le directeur du CHD Vendée n’a même pas rendu public son plan hospitalier territorial qu’il déclenche une colère quasi généralisée chez les élus locaux. Sa présentation, qui devait avoir lieu au palais des congrès des Atlantes aux Sables‑d’Olonne lundi prochain, vient d’être reportée sine die sans explication officielle.

En cause, en réalité : une opposition des maires qui se généralise des Sables‐d’Olonne à Fontenay‐le‐Comte, dans les plus grandes villes vendéennes après la Roche‐sur‐Yon. Stratégique, ce document en cours d’élaboration depuis juin 2025 par le nouveau directeur, Olivier Servaire‐Lorenzet, arrivé quelques mois plus tôt avec un profil de cost‐killer, doit définir les grandes évolutions des quinze établissements hospitaliers de Vendée et coordonner l’offre de soins prodiguée aux habitants pour les dix prochaines années. 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger

1 / ?