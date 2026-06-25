« Il a réussi à faire l’unanimité contre lui. J’ai rarement vu cela. Les élus ne peuvent plus le voir en peinture, tout comme les hospitaliers. » Après la fronde du personnel soignant, la fronde du monde politique… Le directeur du CHD Vendée n’a même pas rendu public son plan hospitalier territorial qu’il déclenche une colère quasi généralisée chez les élus locaux. Sa présentation, qui devait avoir lieu au palais des congrès des Atlantes aux Sables‑d’Olonne lundi prochain, vient d’être reportée sine die sans explication officielle.

En cause, en réalité : une opposition des maires qui se généralise des Sables‐d’Olonne à Fontenay‐le‐Comte, dans les plus grandes villes vendéennes après la Roche‐sur‐Yon. Stratégique, ce document en cours d’élaboration depuis juin 2025 par le nouveau directeur, Olivier Servaire‐Lorenzet, arrivé quelques mois plus tôt avec un profil de cost‐killer, doit définir les grandes évolutions des quinze établissements hospitaliers de Vendée et coordonner l’offre de soins prodiguée aux habitants pour les dix prochaines années.