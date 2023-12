Toulouse : les limites de la « ville à 30 km/h »

Promis par Jean-Luc Moudenc en 2020, le passage de 80 % des voies toulousaines en zones 30 km/h sera effectif le 1er janvier 2024. Actuellement, un automobiliste sur trois ne respecte pas cette limitation, d'après notre analyse des relevés des radars pédagogiques.

Quatre voies toulousaines sur cinq limitées à 30 km/h au 1er janvier 2024. Cette promesse – qui fait écho au programme de Jean‐luc Moudenc en 2020 – est en passe d’être réalisée. Seuls certains axes à forte affluence resteront limités à 50 km/h, tels que les boulevards longeant le canal du Midi, le boulevard des Crêtes et les artères pénétrantes à l’entrée de ville.

Pour faire accepter ces mesures, la ville compte sur un nouveau marquage au sol et l’installation de radars pédagogiques pour « accompagner les automobilistes ». À la clef, « la garantie d’une sécurité renforcée pour les piétons et cyclistes, mais aussi une circulation plus apaisée dans les quartiers et moins de pollution dans l’air », promet la municipalité.

Ces belles résolutions risquent de se heurter à la réalité du terrain, si l’on en croit les 17 radars pédagogiques déjà situés en zone 30 km/h. Selon les données collectées entre 2021 et 2022, et analysées par Mediacités

La mairie de Toulouse nous a transmis des relevés de vitesse brut inexploitables en l’état. Il nous a fallu analyser des milliers de lignes de données …