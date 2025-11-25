Le rachat de la Chapelle freiné par la mairie de Toulouse

Malgré sa promesse de vente, la collectivité reporte sans cesse le vote de l'acte en conseil municipal, invoquant la question du prix et un risque légal. Pour les associations qui portent le projet social et culturel depuis trente ans, le maire de Toulouse manque à sa parole.

TOULOUSE_2025_NOVEMBRE_La Chapelle bientôt vendue
La mairie, propriétaire du bâtiment de La Chapelle a reporté la vente à l'association. Photo Gael Cérez.

Cela ne devait être qu’une formalité. Le rachat de La Chapelle, le plus ancien squat autogéré toulousain, par les trois associations qui l’animent, n’a pas encore eu lieu. Il est reporté sine die par la municipalité, propriétaire du bâtiment depuis son rachat au diocèse en 2009 pour 200 000 euros, selon Actu Toulouse

La délibération actant la vente a été retirée en dernière minute de l’ordre du jour du conseil municipal du 26 septembre. Jean‐Luc Moudenc a précisé, suite aux propos liminaires, qu’elle serait examinée « par un conseil municipal ultérieur ». Elle n’apparaît pas davantage à l’ordre du jour de la séance prévue ce mercredi 26 novembre.

Pourtant, la promesse de vente du bâtiment avait été signée en 2018 avec la mairie, en même temps que le bail emphytéotique de 40 ans. Elle a été renouvelée par un avenant en 2023.

L’opération restait conditionnée à la mise aux normes de ce lieu d’expérimentations sociales et d’événements culturels depuis trente ans. De nombreux travaux ont été effectués dès 2017, financés en grande partie par des dons : rénovation de la toiture, accessibilité des toilettes, installation de portes coupe‐feu, modernisation de la sonorisation et des éclairages… Désormais, le bâtiment situé entre le Canal du Midi et le métro Compans‐Caffarelli respecte les règlementations requises. Et 160 000 euros ont été r …

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Armelle Parion

