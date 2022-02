Bonne nouvelle ! Le 1er décembre 2021, Airbnb a fait évoluer sa réglementation dans plusieurs villes en France, dont Lille. Après Paris, Bordeaux et Lyon, la plateforme de réservation d’hébergement temporaire a désactivé toutes les annonces locatives de courte durée des logements entiers ne disposant pas d’un numéro d’enregistrement à Lille. Ce numéro, obligatoire pour tout logement entier proposé à la location, permet par exemple de distinguer les propriétaires qui louent ponctuellement leur logement principal des professionnels « multiloueurs » soumis à une toute autre réglementation d’activité commerciale. Il constitue un précieux outil d’identification pour aider les pouvoirs publics dans leur lutte contre la fraude et les abus.

90 % du marché lillois capté par Airbnb

Comme beaucoup de grandes villes françaises, Lille est touchée par la prolifération d’Airbnb. Surtourisme, hausse des prix immobiliers, baisse de l’offre de logements ou encore dégradation du cadre de vie dans les quartiers les plus touchés… Le phénomène n’est pas sans conséquences. Un bras de fer autour de la régulation se joue donc depuis plusieurs années entre les collectivités et le leader mondial du secteur. C’était d’ailleurs une promesse phare de Martine Aubry en 2020. Dans le volet de son programme municipal consacré au logement, la maire de Lille promettait un « contrôle renforcé de la location touristique de type Airbnb afin qu’elle n’amenuise pas l’offre de logements familiaux disponibles et préserve la qualité de vie dans les résidences ».

Peu à peu, les lignes bougent. Depuis le 1er janvier 2019 , les hôtes ne peuvent pas proposer leur résidence principale à la location plus de 120 nuits par an . Cette limite concerne toutes les plateformes de réservation officiant en France. Pour y répondre, Airbnb a mis en place un « clapping », c’est-à-dire le blocage automatique des annonces lorsque celles-ci dépassent ce seuil maximal autorisé. La firme précise qu’en 2021, 96 % des logements entiers proposés sur sa plateforme ont été loués moins de 120 nuits. « Le numéro d’enregistrement aide les mairies dans leur contrôle, notamment pour s’assurer que des personnes ne contournent pas le système en allant 80 jours sur notre plateforme, puis 50 sur Abritel », nous explique-t-on du côté d’Airbnb, qui capte à lui seul « entre 88 et 90 % » du juteux marché lillois, selon la municipalité.

Cette avancée va dans le bon sens… mais « il n’y a pas de quoi fanfaronner pour autant », tempère Anissa Baderi. L’adjointe chargée de l’Habitat à Lille rappelle que « cela fait cinq ans qu’on attend qu’Airbnb fasse le ménage et respecte enfin la loi ». Le géant américain se met en effet seulement en conformité avec la loi pour une République numérique de 2016, qui est venue renforcer la réglementation après la loi ALUR . Ce texte prévoyait déjà l’enregistrement obligatoire de toute personne proposant un logement à la location touristique de courte durée dans les villes françaises de plus de 200 000 habitants.

Pour effectuer cette démarche à Lille et sur les communes associées de Lomme et Hellemmes, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée mise en ligne depuis 2019 sur le site de la mairie. Le propriétaire y obtient son fameux numéro d’enregistrement à 13 chiffres qu’il doit mentionner sur ses annonces de location. Selon les chiffres recensés par la mairie de Lille, 1 847 logements ont été loués pour des courts séjours en 2021 - toutes plateformes confondues - sur les 2 527 numéros d’enregistrement délivrés par la commune (pour une résidence principale ou secondaire). Un chiffre en baisse par comparaison à 2020 (1 962 logements loués) et 2019 (2 755) en 2019. « Il y a eu un décrochage avec la crise sanitaire », observe Anissa Baderi. L’annulation de la braderie, très prisée par les touristes, s’est fait particulièrement sentir.

Airbnb précise que les annonces désactivées le jour de la mise en place de l’enregistrement obligatoire étaient peu visitées : « 90 % d’entre elles n’avaient eu aucune activité au cours des trois derniers mois ». Une façon de montrer que les fraudes étaient marginales et que le système se régulait tout seul. Il faut toutefois croire l’entreprise sur parole. Car Airbnb dispose d’un fonctionnement très opaque, notamment depuis son introduction en bourse. Impossible, par exemple, d'obtenir le nombre de logements supprimés par ses soins depuis le 1er décembre dernier à Lille. Il faut donc se tourner vers Paris vs BnB pour disposer d’une estimation. Selon ce collectif de vigie citoyenne, l'écrémage aurait été de 12 % à Lille, ville dans laquelle il ne resterait plus que 1 007 annonces légales de ce type.

Un règlement métropolitain dès 2019

Face à la lenteur d'Airbnb pour se mettre en conformité avec la loi, la Métropole européenne de Lille (MEL) s’est dotée de son propre règlement dès 2019. « L’autorisation de changement d’usage [de locaux d’habitation, ndlr] est accordée en tenant compte des objectifs de mixité sociale, de l’équilibre entre habitat et emploi dans les différents quartiers de la ville et de la nécessité de ne pas aggraver l’insuffisance de logements, précisés par le programme local de l’habitat et le plan local d’urbanisme de la Métropole européenne de Lille en vigueur », précise ce règlement métropolitain. Cette règle aurait permis de freiner fortement l’expansion d’Airbnb.

Le règlement métropolitain impose le principe de compensation dans certains territoires : soit un mètre carré de logement créé pour un mètre carré de nouveau meublé touristique. En clair, si on met son logement en location dans une zone à forte pression immobilière, on doit transformer un local de la même zone en habitation. « Ce n’est pas neutre, estime Anissa Baderi. Certains propriétaires renoncent car la compensation est bien réelle. L’idée n’est pas d’empêcher les gens de faire du Airbnb mais d’adopter des règles communes afin de veiller au cadre de vie et à l’intérêt général. »

Trois zones sont distinguées à Lille : dans les rues les plus commerçantes, le principe de compensation ne s'applique pas si le logement concerné est situé dans les étages ; dans le Centre, le Vieux-Lille, Saint-Maurice, Vauban-Esquermes, Bois-Blancs, Wazemmes, Moulins et Fives, des quartiers considérés en grand déficit de logements familiaux, tous les trois pièces ou plus ou faisant plus de 60 m² de surface habitable sont soumis à une compensation ; dans les quartiers du Faubourg de Béthune, de Lille-Sud ou à Lomme et Hellemmes, la compensation ne porte que sur les logements familiaux de quatre pièces ou plus ou faisant plus de plus de 70 m². Les logements en accession sociale à la propriété pendant dix ans ou ceux livrés depuis moins de cinq ans sont également soumis à la compensation dans toutes ces zones.

Un agent assermenté pour contrôler

Les choses évoluent aussi un peu du côté de la municipalité. En août 2020, la ville a obtenu l’assermentation d’un agent pour répondre à une mission de contrôle des logements de type Airbnb. Un travail de fourmi au regard des 2 527 logements enregistrés pour cette activité… D’autant que la crise sanitaire est passée par là. « Vu la masse de données à analyser, ce n’est pas facile, reconnaît Anissa Baderi. Le fait que la plateforme fasse désormais le ménage dans ses annonces va cependant nous faciliter le travail. »

Il n’empêche - la présence d’un seul et unique agent est-elle vraiment à la hauteur des besoins ? Au-delà de l’analyse de données, un travail de terrain considérable est nécessaire pour prouver qu’il y a fraude. « On ne peut pas mettre un policier derrière chaque automobiliste », rétorque l’adjointe à l’Habitat pour qui la promesse d’un contrôle renforcé est tenue avec l’obtention d’un agent assermenté. Il est permis d’en douter.