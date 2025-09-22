Municipales 2026 : le député PS Roger Vicot annonce son désistement à Lille

Rendez‐vous là où tout a commencé. Samedi, il est environ 20 heures quand Roger Vicot convie les journalistes à le retrouver ce lundi matin pour une conférence de presse au Ghosn, un bar‐restaurant du centre‐ville de Lille. Une invitation qui laisse deviner d’emblée son désistement imminent dans la course à la primaire socialiste.

C’est dans cette ambiance feutrée, tout près de la préfecture du Nord, que le député socialiste Roger Vicot a pris l’habitude d’organiser des temps forts autour de sa campagne en vue des municipales de mars 2026. Annonce de sa candidature à l’investiture socialiste en septembre 2023, lancement de son site internet (désormais hors‐ligne) “RogerVicot2026” en octobre 2024 et enfin invitation aux militants et sympathisants à un apéro d’après braderie le 6 septembre dernier.

Deux semaines plus tard, après deux ans de campagne et malgré un pré‐programme d’une centaine de propositions déjà écrites, Roger Vicot a donc annoncé qu’il renonçait à la course. « Si je ne suis pas considéré comme crédible pour le beffroi, je me retirerais », nous avait‐il indiqué peu de temps avant le lancement d’un sondage réalisé par l’IFOP.

Un sondage déterminant

Cette enquête, commandée par les instances nationales du Parti socialiste, a été réalisée durant la semaine du 8 septembre pour tester la notoriété des deux candidats à l’investiture socialiste et les intentions de vote à leur égard face aux concurrents déjà déclarés aux municipales à Lille. « Crédible », ça voulait dire que Roger Vicot était prêt à laisser tomber s’il arrivait derrière Arnaud Deslandes.

Le député annonce …