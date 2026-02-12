Lille‐Hellemmes‐Lomme : tout comprendre à ce drôle de trouple

Fusion, défusion, poursuite de l’association : l’avenir des communes d’Hellemmes et Lomme est de nouveau débattu par les candidats à l’élection municipale. Quelles sont les raisons de cette union ? Est-elle vraiment avantageuse pour les Lommois et les Hellemmois ? Mediacités décrypte ce dossier technique.

Les Villes de Lille, Lomme et Hellemmes sont liées par la fusion-association. Les trois maires, Olivier Caremelle, Arnaud Deslandes et Franck Gherbi doivent travailler ensemble. Montage Mediacités

« C’est simple, je n’y comprends rien ! », s’exclame une Lommoise, quand Mediacités lui demande quelles sont les compétences du maire de Lomme, du maire de Lille et de la Métropole européenne de Lille (MEL). A l’approche de l’élection municipale, cette électrice devra pourtant voter deux fois les 15 et 22 mars, une fois pour élire le maire de Lille et une fois pour élire celui de Lomme. Car depuis 2000, les deux communes ont procédé à ce qu’on appelle, une fusion‐association. Lille avait déjà conclu une procédure similaire avec la commune d’Hellemmes, en 1977.

Le terme juridique de « fusion‐association » est issu de la loi dite Marcellin, adoptée en 1971 – elle n’existe plus aujourd’hui – qui permet à deux communes de s’unir, tout en gardant une certaine autonomie. « C’est grâce à Lille qu’on a eu le métro ! », se réjouit un habitant d’Hellemmes, qui se souvient des débuts de ce montage original. En acceptant de s’unir avec Lille, les maires d’Hellemmes et de Lomme ont en effet perçu quelques avantages dans une corbeille de mariage bien garnie. Mais cette union est avant tout une aubaine pour Lille.

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 10 minutes

Par Eden Sakhi Momen

