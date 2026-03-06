Face à un mauvais sondage des médias, Violette Spillebout dégaine le sien

La candidate Renaissance à la mairie de Lille a sorti opportunément une enquête d’opinion qui lui donne une chance de l’emporter face au maire sortant Arnaud Deslandes la veille de la publication d’un autre sondage plus défavorable, mais pas forcément plus fiable. Signe encore une fois qu’on peut faire dire beaucoup de choses aux sondages…

La guerre des sondages fait rage à Lille, à dix jours du scrutin municipal. D’un côté, l’enquête d’opinion Ifop‐Fiducial commandée par quatre médias – La Voix du Nord, France 3, Ici et Sud Radio – publiée le 4 mars. De l’autre, un sondage réalisé par l’institut Ipsos bva et opportunément dévoilé la veille par Violette Spillebout, la candidate du parti Renaissance qui a financé cette étude.

Dans le camp de la députée macroniste, on ne cache pas la volonté d’avoir voulu effectuer un contre‐feu en vue de potentielles mauvaises nouvelles. « On a commandé un sondage parce qu’on avait eu l’expérience de celui de 2020 où Violette était donnée à 13 % alors qu’elle avait finalement fait 17 %, reconnaît ainsi son conjoint et directeur de campagne, Olivier Spillebout, interrogé en marge du débat diffusé le 5 mars par plusieurs médias locaux. On savait que La Voix du Nord allait sortir un sondage, donc on en a commandé nous aussi. On l’a sorti parce qu’il était meilleur, sinon on ne l’aurait pas sorti. » Au moins, les choses sont claires.

Le problème, c’est que les caractéristiques techniques de cette contre‐enquête posent question. L’institut Ipsos Bva est certes tout aussi reconnu que l’Ifop (Fiducial n’étant que co‐financeur), mais son échantillon apparaît très réduit : 607 personnes. Et encore ! Ses estimations pour …