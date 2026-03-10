Municipales à Roubaix : Un contre tous, et tous contre David Guiraud

« Il est parfois difficile de savoir si l’on parle trop ou pas assez de nous. À Roubaix, le plus souvent on nous ignore, le reste du temps, on nous met des coups. Dans sa vidéo Instagram d’annonce de candidature, voilà ce que déclame, façon slam, David Guiraud. Dans notre ville, les caméras de télévision ne nous filment que pour nous décrier. Et lorsqu’elles repartent, elles n’auront évoqué ni nos projets, ni nos difficultés. […] Il ne s’agit pas juste d’une élection municipale. Mais du retour de toute une ville sur la scène nationale. »

Au terme de la campagne, ce pari du député insoumis de ramener les projecteurs vers Roubaix est assurément tenu. À mille lieux de la voisine Tourcoing, dont les meetings ont été boudés – y compris par la presse locale – et où aucun débat entre candidats n’a été organisé, la cité aux mille cheminées compte parmi les communes les plus médiatiques de ces municipales 2026.

Trois débats télévisés – BFM Grand Lille, Roubaix Web et France 3 (le 11 mars) – ont été organisés, soit plus qu’à Lille. Aussi, du