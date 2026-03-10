Municipales à Roubaix : Un contre tous, et tous contre David Guiraud

Selon l’institut de sondage Ifop, « c’est peut-être la ville de France où la possibilité de victoire de LFI est la plus forte ». Mais à Roubaix, le député insoumis fait figure d’épouvantail pour tous ses concurrents… au point que des fusions - y compris contre-nature - ainsi que des désistements ne sont pas à écarter. Tout semble bon pour l’empêcher de s’installer dans le fauteuil de maire.

David Guiraud en meeting à Roubaix le 26 avril 2025. Photo : Compte X @GuiraudInd

« Il est parfois difficile de savoir si l’on parle trop ou pas assez de nous. À Roubaix, le plus souvent on nous ignore, le reste du temps, on nous met des coups. Dans sa vidéo Instagram d’annonce de candidature, voilà ce que déclame, façon slam, David Guiraud. Dans notre ville, les caméras de télévision ne nous filment que pour nous décrier. Et lorsqu’elles repartent, elles n’auront évoqué ni nos projets, ni nos difficultés. […] Il ne s’agit pas juste d’une élection municipale. Mais du retour de toute une ville sur la scène nationale. »

Au terme de la campagne, ce pari du député insoumis de ramener les projecteurs vers Roubaix est assurément tenu. À mille lieux de la voisine Tourcoing, dont les meetings ont été boudés – y compris par la presse locale – et où aucun débat entre candidats n’a été organisé, la cité aux mille cheminées compte parmi les communes les plus médiatiques de ces municipales 2026.

Trois débats télévisés – BFM Grand Lille, Roubaix Web et France 3 (le 11 mars) – ont été organisés, soit plus qu’à Lille. Aussi, du 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

1 / ?