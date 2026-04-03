À Bron, ces lettres de démission non datées que Jérémie Bréaud a fait signer à ses colistiers

D’après les informations de Mediacités, pendant la campagne, le maire LR réélu dès le premier tour a exigé des courriers de démission non datés aux membres de son équipe. « Une épée de Damoclès sur la tête des nouveaux élus », commente un ancien conseiller municipal. Jérémie Bréaud assure avoir détruit les documents depuis.

Jérémie Bréaud, réélu maire de Bron, pendant la campagne électorale. Photo : Compte X @JeremieBreaud.

« Ce deuxième mandat, ça va être la Corée du Nord ! », s’exclame un membre de l’ancienne majorité de Jérémie Bréaud. Dépeindre le maire LR de Bron, triomphalement réélu dès le premier tour (55,53% des voix), en Kim‐Jung‐Un traduit 

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Hervé Pupier

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