À Bron, ces lettres de démission non datées que Jérémie Bréaud a fait signer à ses colistiers

D’après les informations de Mediacités, pendant la campagne, le maire LR réélu dès le premier tour a exigé des courriers de démission non datés aux membres de son équipe. « Une épée de Damoclès sur la tête des nouveaux élus », commente un ancien conseiller municipal. Jérémie Bréaud assure avoir détruit les documents depuis.