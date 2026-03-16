Alors que La France Insoumise réalise une percée dans de nombreuses villes de la métropole, Patrick Proisy, maire LFI de Faches-Thumesnil depuis 2020 est battu au 1er tour et en ballotage défavorable.

Attention, labo menacé. Alors que dans la métropole, et partout en France, le parti de Jean‐Luc Mélenchon réalise ses meilleurs résultats pour des élections municipales, la commune de Faches‐Thumesnil au sud de Lille, jusqu’ici quasi‐unique modèle du municipalisme insoumis, pourrait bien échapper à LFI. Le symbole est fort, le 6 mars, l’ultime meeting de campagne de l’élu insoumis avait été perturbé par des militants identitaires.

Le maire sortant Patrick Proisy (39,9%) est devancé au 1er tour par le LR Brice Lauret (41,9%), qui mène une liste de rassemblement. Troisième, la liste citoyenne et sans‐étiquette de Jean‐Marc Levillain récolte 18,2% des suffrages.

« Ce résultat c’est le signe d’une très forte déception des habitants sur divers domaines, Patrick Proisy a beaucoup promis, beaucoup se sentent trahis », analyse Brice Lauret auprès Mediacités. S’il déclare qu’il s’attendait à pointer en tête, il veille à ne pas crier victoire trop vite, et appelle au rassemblement le plus large possible. Avec Jean‐Marc Levillain ? Il ne souhaitait pas en dire davantage ce dimanche en fin de soirée. Brice Lauret considère néanmoins que sa liste représente assurément le vote utile, pour écarter les insoumis de la mairie.