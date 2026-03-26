Lille décroche l’Autorité douanière européenne, un succès qui ne doit rien au hasard

L’UE a tranché ce 25 mars : ce sera la France - et plus précisément un bâtiment flambant neuf à deux pas de la gare Lille-Flandres - qui accueillera bientôt 250 agents chargés de superviser l’ensemble des activités des douanes européennes. Les sérieux avantages mis sur la table pour l’emporter rouvrent néanmoins le débat sur la politique d’attractivité métropolitaine.

L'ensemble des partenaires politiques et économiques réunis pour une "grande fête improvisée" afin de fêter la victoire de Lille pour l'accueil de l'Autorité douanière européenne. Photo : ESM / Mediacités.

Tous les responsables politiques et économiques locaux étaient réunis au Palais de la Bourse pour « une grande fête improvisée ». Après plusieurs semaines de suspense, c’est Lille, et la France, qui ont été choisies par l’Union européenne pour accueillir la nouvelle Autorité douanière européenne (EUCA) dès 2027. Mediacités vous avait détaillé comment, en compétition avec huit autres villes, les défenseurs de la candidature française s’étaient pliés en quatre pour parvenir à arracher cette victoire, et faire oublier « l’échec cuisant » de l’accueil de l’Agence européenne du médicament en 2017.

Cette victoire intervient au terme d’un processus décisionnel précis. Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne devaient chacun sélectionner deux candidates. Ce sont les villes de Rome et de Lille qui étaient dans la “short list” et qu’il a fallu départager.

« Il y a eu énormément de suspense avec sept tours de vote », précise Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe, tandis que son collègue à l’action et aux comptes publics révèle que la France a tenté de peser de tout son poids jusqu’au dernier moment, via « des échanges téléphoniques jusque très tard dans la nuit [du 24 mars] pour arracher les voix [des parlementaires et des représentants des Etats‐membres]».

Cette autorité sera chargée de coordonner et soutenir les activités des autorités douanières de tous les États membres. Selon le président de la région Hauts‐de‐France Xavier Bertrand, un premier comité de pilotage sera organisé dès le mois d’avril et la future Autorité sera pleinement …

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Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

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Par Eden Sakhi Momen

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