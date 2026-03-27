Métropole européenne de Lille : Qui sont vos élus et à quoi faut‐il s’attendre pour le mandat à venir ?

Probablement galvanisé par l’indéniable percée insoumise dans la métropole – à Roubaix, mais aussi à Lille, à Tourcoing et Villeneuve d’Ascq – David Guiraud avait assuré, dans l’entre-deux-tours, que ce serait la gauche qui gouvernerait la MEL au cours du mandat qui s’ouvre. Si l’hémicycle a effectivement été renouvelé de moitié, il ne pouvait pas davantage se tromper… car les équilibres restent eux globalement inchangés.

Parmi les 188 conseillers métropolitains désignés les 15 et 22 mars, on retrouve en effet l’intégralité de l’exécutif métropolitain sortant. On peut citer son président Eric Skyronka, réélu sans suspense à Sailly‐lez‐Lannoy (il n’avait pas de liste concurrente), ou encore Dominique Baert, maire de Wattrelos et ex‐vice président à la politique de la ville, qui a sauvé son siège pour 500 voix face au RN.

« Il n’y a pas de grande révolution. On est sur une configuration assez similaire à celle de 2020 », commente un collaborateur d’élu. Mediacités a compilé l’ensemble …