Quel exécutif pour Eric Skyronka à la MEL ? Dans les coulisses des dernières tractations

Eric Skyronka, aisément réélu maire de Sailly‐lez‐Lannoy (il était le seul candidat), devrait – sauf improbable chambardement – être tout aussi aisément reconduit à la présidence de la métropole européenne de Lille (MEL), ce 10 avril. Et pour cause : aucun concurrent crédible ne semble pointer à l’horizon.

L’hypothèse Gérald Darmanin – chouchou du patronat local – avait bien été évoquée… mais elle a rapidement fait pschit. Comme en 2014, et comme en 2020, le groupe Métropole Passions Communes (MPC), majoritairement constitué d’élus de villages de la métropole sera le centre de polarité de la nouvelle assemblée.

Il dispose en effet encore une fois d’une très confortable majorité relative. Selon nos informations, il devrait même grossir (il rassemblait déjà 76 des 188 membres en 2020). Il se murmure notamment que l’ex-“intéri-maire” de Roubaix Alexandre Garcin, qui siégeait jusqu’ici au sein du groupe de droite Métropole Avenir, souhaiterait lui aussi rejoindre MPC.

Quel exécutif pour Eric Skyronka ?

Même élargi, MPC ne disposera toutefois pas de la majorité absolue. Les deux ex‐groupes de droite représentés dans le précédent exécutif, Métropole Avenir (dont Mediacités estime l’effectif à une vingtaine de membres) et Métropole Innovante (une quinzaine d’élus), ont directement postulé pour rempiler avec Eric Skyronka. Devrait également s’ajouter à cette coalition gouvernante, le groupe Métropole Durable et Solidaire, majoritairement composé d’élus socialistes lillois. Mais avec quelles représentations des différentes forces politiques ?

Impossible pour Mediacités de l’annoncer avant l’heure. Au gré des échanges avec les élus, il est en effet apparu que les discussions, toutes à huis‐clos, se poursuivent. “De toute évidence, les …