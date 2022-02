Les familles ont pris ces courriers « en pleine face ». En janvier, la mairie de Villeurbanne a prévenu les usagers de ses treize crèches municipales que leurs horaires d’accueil allaient être réduits d'au moins une heure par jour jusqu’au mois de juillet. Elles ouvrent désormais plus tard et ferment plus tôt. La ville a aussi annoncé l’ajout de trois jours de fermeture imposés d’ici l’été, en plus de ceux déjà prévus, soit un par mois. « Presque du jour au lendemain, on a perdu une heure de garde par soir pour notre fils de 10 mois », témoigne Athénaïs Exbrayat, mère d’un enfant inscrit à la crèche François Truffaut.

Pour la famille, le changement est brutal. « On est mis devant le fait accompli ! », déplore cette cadre, qui vient d’être embauchée à un nouveau poste. « Mon mari est commerçant et ne peut pas changer ses horaires. Moi je travaille à Rillieux-la-Pape, je vais devoir partir très tôt du travail pour aller chercher mon fils. Jusqu’à présent nos employeurs étaient compréhensifs avec les problèmes liés au Covid, mais ça ne sera pas tenable pendant plusieurs mois », redoute-t-elle. Pour limiter l’impact sur leur vie professionnelle, ces jeunes parents ont embauché une assistante maternelle pour les sorties de crèche. Coût supplémentaire : 200 euros par mois. « Toutes les familles ne peuvent pas se le permettre », souligne Athénaïs Exbrayat.

Réduction du nombre de places à la rentrée

Derrière ces mesures drastiques, se cache une pénurie de personnel qui frappe une bonne partie des crèches de France. En particulier pour le personnel dit « diplômé » (auxiliaires de puériculture ou éducatrices de jeunes enfants). Celui-ci doit représenter au moins 40% des effectifs selon la loi. En dessous de ce ratio, les sections d’accueil ne peuvent pas ouvrir. Un problème connu de longue date. En 2019, 90% des établissements, publics comme privés, indiquaient rencontrer des difficultés de recrutement.

A Villeurbanne, près de 15% des postes ne sont pas pourvus, soit 17 équivalents temps-plein, précise Cristina Martineau, adjointe à la petite enfance de la commune. « Au départ ce problème touchait surtout les remplacements, mais il est devenu structurel, explique l'élue. On manque de diplômés qui arrivent sur le marché alors qu’on continue de créer des berceaux, on est face à un effet ciseaux… On a décidé une réorganisation globale du service pour les six prochains mois, pour donner plus de visibilité aux parents et prévenir l’usure des équipes qui sont épuisées. »

La réduction des horaires concerne près de 170 familles sur les 600 qui fréquentent les crèches municipales, fait savoir la mairie. Pour la municipalité, l’objectif est de tenir jusqu’à l’été, avant de pouvoir réduire le nombre de places d’accueil lors de la rentrée de 2022. Une bouffée d’oxygène, mais au détriment des familles, déjà peu nombreuses à trouver une place en crèche.

« Nous avons passé le point de rupture, nous n’arrivons pas à maintenir notre parc »

La situation est tout aussi tendue à Lyon. Entre 10 et 15% des 950 postes d’auxiliaires de puériculture et d’éducatrices de jeunes enfants sont vacants dans les 52 crèches sous gestion municipale. Soit une centaine de professionnelles manquantes. Faute de personnel, la mairie a fermé une dizaine de sections dans ses crèches depuis la rentrée 2022, ce qui se traduit par la suppression d’une centaine de berceaux. « Nous avons passé le point de rupture, nous n’arrivons pas à maintenir notre parc », constate Steven Vasselin, adjoint au maire de Lyon chargé de la petite enfance.

La majorité écologiste a pourtant fait de la petite enfance une promesse phare de son mandat et souhaite créer vingt-cinq crèches d’ici à 2026. « C’est un paradoxe, reconnaît Steven Vassselin. Nous allons avoir besoin de recruter près de 600 professionnelles, mais le marché est très tendu. »

La Région pointée du doigt

Pour l’adjoint lyonnais, la principale explication à cette pénurie réside dans le nombre insuffisant de places dans les formations aux métiers de la petite enfance, dont le financement est géré par la Région. « Il n’y a pas de crise de vocation. Les organismes de formation pourraient sans problème former plus de monde, mais ils refusent huit candidats sur dix car ils n’ont pas les financements », pointe-t-il.

Maryse Bastin Joubard, directrice générale d'Ocellia, un des plus importants organismes de formation dans le secteur de la petite enfance d'Auvergne-Rhône-Alpes, confirme cette tendance. A Lyon, l'école reçoit près de 500 demandes pour 80 places pour son cursus éducatrices de jeunes enfants et presque 1000 demandes pour 90 places pour les auxiliaires de puériculture. « Une place coûte autour de 6000 euros par an, c'est moins que pour un lycéen [de l'ordre de 11 000 euros en moyenne ndlr.] », précise-t-elle.

« C’est un choix politique et budgétaire. On parle du manque de personnel dans les hôpitaux, mais les métiers de la petite enfance sont invisibilisés », estime Steven Vasselin. Également représentant de l’association France urbaine au sein du comité de filière « petite enfance » mis en place par le gouvernement, l’élu lyonnais vient de cosigner une tribune publiée dans Le Journal du dimanche pour appeler les conseils régionaux à augmenter les quotas de formation. « Il faut financer des places en urgence. Si les régions ne le font pas, l’Etat doit débloquer des budgets », réclame-t-il.

« La Région est sensible aux enjeux, on ne peut pas dire qu'elle ne fait rien », tient à préciser Maryse Bastin Joubard. Les services de la collectivité ont ainsi récemment contacté les organismes de formation pour leur demander combien de places supplémentaires ils pouvaient créer, raconte-t-elle. La directrice générale d'Ocellia estime pouvoir ajouter 35 étudiantes supplémentaires au près de 170 déjà scolarisées aujourd'hui.

« Beaucoup jettent l'éponge au bout de quelques années »

Reste à savoir si les financements de la Région suivront ou si les organismes seront priés de faire à moyens constants. « La collectivité n'a pas non plus des budgets extensibles. On peut faire quelques efforts pour former plus de monde sans financements supplémentaires, mais nous ne pouvons pas rogner sur la qualité des enseignements », prévient Maryse Bastin Joubard. Sollicitée par Mediacités, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas donné suite à notre demande d'interview.

« Même si on doublait le nombres de places en formation, nous ne verrions les résultats que dans trois ans », souligne Maryse Bastin Joubard. Selon elle, la cause de la pénurie de personnel est aussi à chercher en aval de la formation, dans les désillusions qui frappent bon nombre de jeunes diplômées.

Québec, Suisse et Club Med...

Alors que les éducatrices de jeunes enfants choisissent ce métier par intérêt pour les aspects éducatifs et pédagogiques, elles exercent souvent des fonctions de gestionnaires, cernées par les contraintes administratives et budgétaires. « Beaucoup jettent l'éponge au bout de quelques années. Certaines vont monter des micro-crèches. Ce n'est pas le métier pour lequel elles ont signé au départ », constate la directrice d'Ocellia. Pour elle, le développement de l'apprentissage permettrait d'atténuer ce « malentendu » et de diminuer les départs.

D'autant que les collectivités locales ne sont pas les seules à recruter dans ce secteur. « Régulièrement, des entreprises québécoises nous envoient des offres d’emplois, tout comme les Suisses, avec des tarifs très attractifs pour les frontaliers », raconte la responsable d’un centre de formation de la région lyonnaise. Dans un autre registre, le Club Med a aussi l’habitude de recruter très tôt des auxiliaires de puériculture pour ses centres de vacances, y compris en proposant des formations en alternance.

« On colmate les brèches au pied levé »

De l’avis général, la crise du Covid n’a fait qu’accentuer une détérioration ancienne des conditions de travail. « Nous avons eu beaucoup d’absences non remplacées. Celles qui restent tirent sur la corde, raconte Fanny*, une éducatrice de jeunes enfants employée par la commune de Villeurbanne. Encore ce matin une auxiliaire de mon établissement a été appelée en urgence dans une autre crèche de la commune. On est solidaires, on fait des heures sup’, on colmate les brèches au pied levé, mais ça ne peut pas continuer comme ça ».

Depuis quelques semaines, la crèche de Fanny ouvre une demi-heure plus tard et ferme une demi-heure plus tôt. « Cette décision a été prise soudainement. Pour certaines familles c’est très compliqué. J’ai une maman qui ne peut pas venir à 17h30. Elle est très angoissée, elle risque de perdre son travail », raconte-t-elle.

Même incompréhension pour Gaëlle Giraud, dont le fils de deux ans devra quitter une demi-heure plus tôt la crèche Nelly Roussel de Villeurbanne. « Trente minutes, ça n’a l’air de rien, mais ça a des conséquences sur notre travail », souligne cette enseignante. Sans parler des trois jours de fermeture totale de la crèche prévus dans les prochains mois. « Mon mari va poser un jour de congé, pour le reste on a la chance de pouvoir s’arranger avec nos proches. Au final, les familles vont se débrouiller toutes seules », regrette-t-elle.

Hausses de salaires

« Je sais bien que c’est compliqué, mais les parents ne vivent qu’un bout du problème. Notre enjeu est de ne pas dégrader encore plus les conditions de travail », rétorque Cristina Martineau. L'élu de Villeurbanne précise qu’une indemnité financière devrait être versée aux familles par la mairie pour « couvrir le différentiel de coût entre une heure de crèche et une heure de garde à domicile », y compris pour les familles qui choisissent de garder leur enfant chez elles. La délibération doit être votée lors du conseil municipal du 28 février.

En attendant les renforts, les communes rivalisent de mesures pour tenter d’attirer en urgence les quelques professionnels encore disponibles, principalement en augmentant leurs salaires. « Actuellement les conditions ne sont pas très attractives. Je gagne 1700 euros nets avec sept ans d’ancienneté et trois ans d’étude, sans treizième mois , souligne Fanny. Si nos salaires augmentent, au moins, cette situation aura eu un effet positif. »

« les collectivités se tirent la bourre, Pour les policiers comme pour les éducatrices »

A Lyon, les employées de la petite enfance ont vu leur rémunération augmenter de 100 à 250 euros bruts selon les postes. En janvier, la commune a lancé une campagne de recrutement avec l'ouverture de 100 postes. Pour l’heure, près de 70 candidats ont répondu dont une partie est en cours de recrutement, précise Steven Vasselin. « Mais c’est une mesure d’urgence qui n’est pas satisfaisante, nuance l'adjoint. Ces diplômés viennent d’autres communes, on n'en crée pas par magie ».

A Villeurbanne, la question de la hausse du régime indemnitaire figure « parmi les priorités » de la mairie, assure Cristina Martineau, qui compare la situation de la petite enfance à celle de la police municipale, un autre secteur en tension [relire notre enquête Police municipale, il n’y en aura pas pour tout le monde]. Pour attirer une trentaine d’agents, la majorité socialiste et écologiste de Villeurbanne n’a pas hésité à augmenter la rémunération dès le début de son mandat. « C’est très comparable. Pour les policiers comme pour les éducatrices, les collectivités se tirent la bourre dans un contexte défavorable », observe Cristina Martineau.

Sur le terrain, les parents découvrent un peu ébahis l’état du service public de la petite enfance, alors même que le gouvernement insiste depuis 2019 sur l’importance cruciale des « 1000 premiers jours ». « On a discuté avec le personnel, on a vite compris l’étendue des dégâts, s’indigne Athénaïs Exbrayat. On ne peut pas continuer comme ça, il faut se mobiliser pour les prochains enfants qui arriveront. »