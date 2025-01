Trois ans de prison, dont un an ferme. Cinq ans d’inéligibilité. Plus de 700 000 euros à rembourser à l’Assemblée nationale. La condamnation en décembre dernier de Philippe Cochet dans l’affaire de l’emploi fictif de son épouse (l’ex-député LR et désormais ex‐maire de Caluire‐et‐Cuire a fait appel et tente de garder son mandat de maire) est venue rappeler une évidence pour qui suit la politique locale : les atteintes à la probité ne sont pas, loin s’en faut, l’apanage des dirigeants nationaux.

Depuis ce 6 janvier 2025 et ses premières audiences, le procès de Nicolas Sarkozy dans l’affaire du financement libyen ouvre une fenêtre stupéfiante sur le sujet de la délinquance en col blanc. À notre échelle – celle du local – Mediacités se livre, cette semaine, à un exercice inédit : nous avons recensé les scandales et autres entorses aux règles que nos représentants élus sur le territoire de la métropole de Lyon et ses environs ont commis ou sont soupçonnés d’avoir commis ces