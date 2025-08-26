Pollution à Grézieu‐la‐Varenne : les héritiers de l’industriel sommés de provisionner 107 000 euros

Comme l'a repéré Mediacités, l'Etat vient d'obliger les descendants du patron d'une blanchisserie industrielle, à l'origine d'une lourde contamination de l'environnement aux solvants chlorés et aux hydrocarbures dans l'ouest lyonnais, de consigner plus de 100 000 euros pour financer les études préalables à la dépollution du site.