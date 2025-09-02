Scanners à l’entrée des lycées : la région Auvergne‐Rhône‐Alpes poursuit sa surenchère sécuritaire

L’opération a été savamment orchestrée, le jour de la rentrée scolaire. Ce lundi matin, les élèves du lycée Charles Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon, ont été accueillis par des scanners corporels installés sous des barnums aux couleurs de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes. Ces appareils, similaires à ceux utilisés dans les aéroports, permettent de détecter les métaux – et donc des couteaux ou d’autres armes – dissimulés dans les vêtements ou les sacs à dos des élèves. L’organisation d’un contrôle de ce genre est une première en France, ces dispositifs étant normalement interdits dans les établissements scolaires.

« Pourquoi pourrions‐nous protéger un aéroport et ne pas protéger ce que