Scanners à l’entrée des lycées : la région Auvergne‐Rhône‐Alpes poursuit sa surenchère sécuritaire

Après avoir installé des centaines de portiques de sécurité à l’entrée des lycées ces dernières années, la collectivité de Laurent Wauquiez a testé, ce lundi 1er septembre, un scanner corporel similaire à ceux utilisés dans les aéroports. Elle souhaite aller encore plus loin en déployant de la vidéosurveillance algorithmique et des détecteurs à ondes millimétriques, plus performants.     

Installation de scanner à l’entrée du Lycée Mérieux à Lyon le 1/09/25
Scanners à l'entrée du lycée Mérieux, à Lyon, ce 1er septembre 2025. Photo : MaxPPP.

L’opération a été savamment orchestrée, le jour de la rentrée scolaire. Ce lundi matin, les élèves du lycée Charles Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon, ont été accueillis par des scanners corporels installés sous des barnums aux couleurs de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes. Ces appareils, similaires à ceux utilisés dans les aéroports, permettent de détecter les métaux – et donc des couteaux ou d’autres armes – dissimulés dans les vêtements ou les sacs à dos des élèves. L’organisation d’un contrôle de ce genre est une première en France, ces dispositifs étant normalement interdits dans les établissements scolaires. 

« Pourquoi pourrions‐nous protéger un aéroport et ne pas protéger ce que 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Dossier lié

Auvergne‐Rhône‐Alpes : région sauce Wauquiez

90 articles
Auvergne‐Rhône‐Alpes : région sauce Wauquiez

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse