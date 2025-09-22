Chantage à Saint‐Étienne : le procès inédit d’un maire au bord de l’abîme

L’épreuve de vérité judiciaire, enfin. Le maire de Saint‐Étienne, Gaël Perdriau, doit se présenter, ce lundi 22 septembre, devant le tribunal judiciaire de Lyon pour être jugé pendant une semaine dans le cadre du scandale du chantage à la sextape, une affaire hors norme qui empoisonne la capitale de la Loire depuis plus de trois ans.

Acculé par les témoignages, enregistrements sonores et vidéos mettant en lumière sa participation à un complot homophobe contre son premier adjoint, l’édile a été chassé de son propre parti, Les Républicains (LR), s’est retrouvé exclu de toutes les relations institutionnelles et a dû renoncer à ses ambitions nationales de devenir ministre. Il a aussi encaissé les attaques répétées de son opposition, les démissions dans les rangs de sa propre majorité et les manifestations à chacune de ses apparitions publiques, y compris lors de ses sorties au restaurant. Mais, tel un forcené barricadé dans son bureau, l’élu