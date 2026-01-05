L’explosion mortelle d’Elkem met en lumière le grand retard de la sécurisation des logements de la vallée de la chimie

Deux morts et deux blessés graves à la suite d’une explosion dans un laboratoire expérimental. Des habitants confinés pendant plus de deux heures à Saint‐Fons, Feyzin, Pierre‐Bénite et Vénissieux. Le trafic routier interrompu sur l’A7, survolée par un panache de fumée. Des textos envoyés sur tous les portables présents sur la zone (ou presque). L’accident survenu lundi 22 décembre dernier au sein de l’usine Elkem Silicones, au sud de Lyon, est venu rappeler brutalement aux habitants de la vallée de la chimie qu’ils résident sur un territoire à haut niveau de risque industriel, avec ces dix sites classés Seveso étalés sur une dizaine de kilomètres le long du Rhône.

L’enquête ouverte par le parquet de Lyon pourrait permettre de comprendre le déroulement de l’accident. Les premiers éléments,