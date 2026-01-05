L’explosion mortelle d’Elkem met en lumière le grand retard de la sécurisation des logements de la vallée de la chimie

L’accident au sein de l'usine de Saint-Fons, fin décembre, a causé la mort de deux personnes et entraîné le confinement des habitants de quatre communes. Malgré le haut niveau de risque industriel au sud de Lyon, le plan de mise aux normes de plus de 5400 logements, décrété en 2016, patine toujours.

Le site industriel d'Elkem, à Saint-Fons. Photo : M.Périsse.

Deux morts et deux blessés graves à la suite d’une explosion dans un laboratoire expérimental. Des habitants confinés pendant plus de deux heures à Saint‐Fons, Feyzin, Pierre‐Bénite et Vénissieux. Le trafic routier interrompu sur l’A7, survolée par un panache de fumée. Des textos envoyés sur tous les portables présents sur la zone (ou presque). L’accident survenu lundi 22 décembre dernier au sein de l’usine Elkem Silicones, au sud de Lyon, est venu rappeler brutalement aux habitants de la vallée de la chimie qu’ils résident sur un territoire à haut niveau de risque industriel, avec ces dix sites classés Seveso étalés sur une dizaine de kilomètres le long du Rhône.

L’enquête ouverte par le parquet de Lyon pourrait permettre de comprendre le déroulement de l’accident. Les premiers éléments,

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Par Mathieu Périsse

