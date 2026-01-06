Enterrer l’autoroute sous Lyon : les questions que pose le méga tunnel du duo Aulas‐Sarselli

Le candidat à la mairie de Lyon Jean-Michel Aulas et ses alliés de droite proposent de créer une autoroute enterrée de huit kilomètres pour résoudre le « nœud » de Fourvière. Mais ce chantier titanesque ne réglerait pas forcément tous les problèmes de circulation et s'inscrit dans une vision très datée de la mobilité.

Entre l'échangeur de Perrache et le tunnel de Fourvière. Photo : X.Caré-Wikimedia Commons-CC BY-SA 4.0.

Dans les années 1990, le maire de Lyon Michel Noir promettait de « faire sauter le bouchon de Fourvière » grâce au contournement Est de Lyon. Trente‐cinq ans plus tard, le candidat Jean‐Michel Aulas et son alliée de droite pour le scrutin métropolitain Véronique Sarselli proposent de l’enterrer. Dans une interview au Progrès accompagnée de vidéos judicieusement publiées dès le retour des vacances de Noël, l’ancien patron de l’Olympique lyonnais et la maire (Les Républicains) de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon ont dessiné les contours d’un projet pharaonique, destiné à marquer les esprits et à animer durablement leur campagne. Leur idée ? Creuser un tunnel de huit kilomètres de long pour permettre la traversée nord‐sud de la ville tout en évitant le nœud de Fourvière et des berges du Rhône, synonymes d’embouteillages quasi permanents.

Séduisant sur le papier pour tout automobiliste qui emprunte régulièrement l’actuel tunnel, le projet est‐il réalisable ? A quel prix ? Et pour quels bénéfices ? Mediacités fait le tour des questions qu’il soulève.

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 9 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse

