Bilan des écologistes lyonnais : les 174 promesses de Grégory Doucet et Bruno Bernard passées au crible

Rendre gratuit les transports en commun pour celles et ceux qui gagnent moins de 2500 euros par mois. Faire rouler les métros 24h/24 pendant le week‐end. Réquisitionner des logements vacants pour héberger les sans‐abris. Installer 1200 caméras de vidéosurveillance. Consulter les Lyonnais chaque année par référendum. Étendre l’accueil périscolaire toute la journée du mercredi. Étaler la Fête des Lumières sur deux semaines. Creuser un méga‐tunnel de 8 kilomètres sous Fourvière, la Saône et le Rhône… N’en jetez plus !

A moins de deux mois du premier tour des élections municipales et métropolitaines, les promesses poussent comme les champignons après la pluie. Rien de plus logique. Mais qui se souvient encore de celles formulées en 2020 ? Alors que les scrutins de mars prochain se joueront en partie sur le bilan des écologistes Grégory Doucet, maire de Lyon, et Bruno Bernard, président de la Métropole, tous deux candidats à leur succession, Mediacités livre, cette semaine, le verdict final de « Radar ».