Bilan des écologistes lyonnais : les 174 promesses de Grégory Doucet et Bruno Bernard passées au crible

En 2020, Mediacités avait recensé les engagements sur lesquels le maire de Lyon et le président de la Métropole avaient été élus. Quelles promesses ont été tenues ? Combien ont été abandonnées ? Un mandat plus tard, voici venue l’heure du verdict.

Tout au long du mandat, Mediacités a vérifié la réalisation ou non de 174 promesses formulées en 2020 par Bruno Bernard (à gauche sur la photo) et Grégory Doucet (à droite). Photos et montage : N.Barriquand/Mediacités.

Rendre gratuit les transports en commun pour celles et ceux qui gagnent moins de 2500 euros par mois. Faire rouler les métros 24h/24 pendant le week‐end. Réquisitionner des logements vacants pour héberger les sans‐abris. Installer 1200 caméras de vidéosurveillance. Consulter les Lyonnais chaque année par référendum. Étendre l’accueil périscolaire toute la journée du mercredi. Étaler la Fête des Lumières sur deux semaines. Creuser un méga‐tunnel de 8 kilomètres sous Fourvière, la Saône et le Rhône… N’en jetez plus !

A moins de deux mois du premier tour des élections municipales et métropolitaines, les promesses poussent comme les champignons après la pluie. Rien de plus logique. Mais qui se souvient encore de celles formulées en 2020 ? Alors que les scrutins de mars prochain se joueront en partie sur le bilan des écologistes Grégory Doucet, maire de Lyon, et Bruno Bernard, président de la Métropole, tous deux candidats à leur succession, Mediacités livre, cette semaine, le verdict final de « Radar ». 

Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand, avec Mathieu Périsse

