« Ovni politique » et « marque » électorale : de quoi Jean‐Michel Aulas est‐il le nom ?

Soutenu par toute la droite et les macronistes, adoubé par Laurent Wauquiez, l’homme d’affaires qui aspire à devenir maire de Lyon a tenté de dépasser son camp par des débauchages et des propositions inattendues en direction de la gauche comme de l’extrême droite. Un an après son irruption sur la scène politique locale et à la veille du scrutin, Mediacités a tenté de cerner son positionnement.

Jean-Michel Aulas, le 26 septembre 2025, lors de son meeting de lancement de campagne. Photo : H.Coignard/Enketo.

Si Jean‐Michel Aulas devient maire, les petits Lyonnais pourront‐ils continuer de voir de vraies girafes à la Tête d’Or ? Dans la dernière ligne droite de la campagne des élections municipales, un drôle d’imbroglio s’est noué autour du zoo du célèbre parc. En échange du soutien plutôt inattendu du Parti animaliste, l’ancien patron de l’Olympique lyonnais se serait engagé à remplacer une partie de ses pensionnaires par des hologrammes, écrit le site Actu Lyon, le 4 mars dernier. Une info confirmée auprès de l’AFP par son colistier Jean‐Arnaud Niepceron : Jean‐Michel Aulas propose bien d’avoir recours à cette technologie et à la réalité virtuelle « plutôt que de garder enfermés » des animaux sauvages.

Rétropédalage ce dimanche 8 mars. Sur Instagram, Samuel Soulier, autre colistier, également en lice pour la mairie du 6e arrondissement, publie une vidéo‐démenti : « Non, nous ne fermerons pas le parc zoologique. » L’engagement de son candidat aurait été mal compris : s’il est bien question d’hologrammes et de réalité virtuelle, ce sera « en complément » et non en remplacement des zèbres, de la dernière panthère de l’Amour et autres pandas roux de la Tête d’Or.

L’épisode est moins anecdotique qu’il n’y paraît : en 2020, lors des précédentes élections municipales, le procès instruit contre Grégory Doucet de vouloir fermer le zoo avait donné des sueurs froides aux écologistes. Surtout, il illustre une nouvelle fois le caractère versatile de l’homme d’affaires devenu politique, annoncé gagnant le 22 mars prochain par toutes les enquêtes d’opinion. Une inconstance parfois involontaire, comme pour ces hologrammes animaliers. Ou bien un flou plus stratégique à même d’élargir

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand

1 / ?