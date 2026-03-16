A Lyon, deux maires d’arrondissement pro‐Aulas élus dès le premier tour

La surprise de la première place obtenue par Grégory Doucet face à Jean‐Michel Aulas dans la course à l’hôtel de ville de Lyon les a relégués au second plan. Les résultats des scrutins organisés dans les neuf arrondissements de la ville [voir notre carte ci‐dessous] ne rebattent qu’en partie la géographie politique locale. Dans deux secteurs, les Lyonnaises et les Lyonnais ne voteront plus « que » deux fois dimanche prochain : pour le maire de Lyon et pour le président de la Métropole. Mais pas pour leur maire d’arrondissement, déjà élu.

C’est le cas dans le 6e, fief de la droite. Samuel Soulier, le candidat « Cœur lyonnais », nom du mouvement de Jean‐Michel Aulas, est élu maire dès le premier tour, avec 51,5 % des voix. Déjà conseiller d’arrondissement dans le mandat qui s’achève et adjoint du sortant Pascal Blache (Horizons), celui qui n’a pas encore 30 ans est aussi connu pour