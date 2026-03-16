A Lyon, Grégory Doucet dégonfle dès le premier tour le phénomène Aulas

Le 17 janvier dernier, le titre Hung up de Madonna passait en boucle lors du premier meeting de campagne de Grégory Doucet. Il s’agissait alors de remobiliser les troupes vertes dans un duel qui semblait perdu d’avance face au rouleau compresseur Jean‐Michel Aulas. Ce 15 mars au soir, le morceau a de nouveau retenti à l’arrivée du maire sortant dans le QG des écologistes, établi pour l’occasion dans une salle du 3e arrondissement de Lyon. Mais le tube faisait cette fois‐ci écho à un sentiment de triomphe.

Contre toute attente, en faisant mentir toutes les enquêtes d’opinions de ces six derniers mois, Grégory Doucet devance son adversaire soutenu par la droite et les macronistes au soir du premier tour des élections municipales. Certes, les sondages de ces derniers jours laissaient entrevoir une « remontada » de l’écologiste. Mais, avec 37,36 % des suffrages, il tient tête à l’ancien président de l’Olympique lyonnais, qui recueille 36,78 % des voix, soit 1184 bulletins de moins. Il y a quelques semaines encore, certains observateurs imaginaient l’homme d’affaires élu dès le premier tour… « Aulas dans un fauteuil »,