A Lyon, Grégory Doucet dégonfle dès le premier tour le phénomène Aulas

A rebours de tous les pronostics et sondages, le maire écologiste de Lyon arrive légèrement devant son adversaire de droite à l’immense notoriété, Jean-Michel Aulas. Celui-ci compte jouer « le match retour » en attaquant l’écologiste sur sa probable alliance avec l’insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi, arrivée troisième.

L'écologiste Grégory Doucet, le 15 mars 2026. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Le 17 janvier dernier, le titre Hung up de Madonna passait en boucle lors du premier meeting de campagne de Grégory Doucet. Il s’agissait alors de remobiliser les troupes vertes dans un duel qui semblait perdu d’avance face au rouleau compresseur Jean‐Michel Aulas. Ce 15 mars au soir, le morceau a de nouveau retenti à l’arrivée du maire sortant dans le QG des écologistes, établi pour l’occasion dans une salle du 3e arrondissement de Lyon. Mais le tube faisait cette fois‐ci écho à un sentiment de triomphe.

Contre toute attente, en faisant mentir toutes les enquêtes d’opinions de ces six derniers mois, Grégory Doucet devance son adversaire soutenu par la droite et les macronistes au soir du premier tour des élections municipales. Certes, les sondages de ces derniers jours laissaient entrevoir une « remontada » de l’écologiste. Mais, avec 37,36 % des suffrages, il tient tête à l’ancien président de l’Olympique lyonnais, qui recueille 36,78 % des voix, soit 1184 bulletins de moins. Il y a quelques semaines encore, certains observateurs imaginaient l’homme d’affaires élu dès le premier tour… « Aulas dans un fauteuil »,

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand, avec Mathieu Périsse

1 / ?