Métropole de Lyon : les écologistes encerclés par la droite Aulas, le jeu reste ouvert

La droite emmenée par Véronique Sarselli a remporté quatre circonscriptions métropolitaines de la périphérie de Lyon dès dimanche soir et est en tête dans cinq autres. Les écologistes de Bruno Bernard réalisent des scores élevés dans le centre de l'agglomération et pourront compter sur les voix des électeurs LFI en cas d’alliance pour faire barrage aux candidats de la coalition de Jean-Michel Aulas. 

Véronique Sarselli, cheffe de file de la droite aux élections métropolitaines du Grand Lyon. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Il faudra sortir la calculette… Le premier tour du scrutin pour le Grand Lyon, moins médiatisé que les municipales de Lyon mais aux enjeux considérables, a débouché sur un tableau contrasté. La droite alliée à Jean‐Michel Aulas a enregistré des victoires en périphérie de Lyon, et est en position de remporter plusieurs autres circonscriptions dans cette élection qui se joue territoire par territoire (le Grand Lyon compte 14 circonscriptions, pour 150 sièges à pourvoir au total). Mais les écologistes confirment leur forte implantation dans le cœur de l’agglomération, où les listes LFI réalisent aussi des scores élevés. 

Dimanche soir, les deux principaux adversaires dans la course à la présidence du Grand Lyon pouvaient chacun voir le verre à moitié plein. « Une victoire facile de la droite à Lyon et à la Métropole n’est pas en train de se réaliser. Le scrutin est beaucoup plus serré que prévu », analysait, prudemment, le sortant Bruno Bernard. « Je crois que les Grands Lyonnais ont exprimé nettement qu’ils voulaient du changement, une alternance », estimait de son côté Véronique Sarselli, à la tête d’une large coalition de la droite et du centre formée dans le sillage de Jean‐Michel Aulas. 

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Mathieu Périsse

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