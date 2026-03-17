« Fusion technique » sans effusion : à Lyon, l’écologiste Grégory Doucet scelle un accord avec La France insoumise

Arrivé devant Jean-Michel Aulas au premier tour, le maire sortant intègre sur ses listes des insoumis sans les associer à un éventuel futur exécutif, ni modifier une ligne de son programme. Sa nouvelle alliée Anaïs Belouassa-Cherifi se félicite que « pour la première fois » son parti s’apprête à comptes des élus lyonnais « pour porter notre programme, nos valeurs, nos engagements ».

La candidate insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Grégory Doucet et Anaïs Belouassa‐Cherifi exultent et tombent dans les bras l’un de l’autre. La scène date du 7 juillet 2024, jour du deuxième tour des élections législatives anticipées. La seconde vient d’être élue députée du Rhône sous les couleurs de La France insoumise (LFI). Le premier, maire de Lyon, voit l’ensemble des circonscriptions de sa ville conquises par la gauche sous la bannière du Nouveau Front populaire (NFP).

Les photos de ce moment ont soudain refait leur réapparition plus d’un an et demi plus tard (à la Une du Progrès de ce mardi par exemple). En cause : l’écologiste et l’insoumise, tous deux engagés dans l’élection municipale lyonnaise, sont parvenus à un accord, ce lundi 15 mars, en vue du deuxième tour des élections municipales, dimanche prochain. Les voilà 

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Nicolas Barriquand

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