Grégory Doucet et Anaïs Belouassa‐Cherifi exultent et tombent dans les bras l’un de l’autre. La scène date du 7 juillet 2024, jour du deuxième tour des élections législatives anticipées. La seconde vient d’être élue députée du Rhône sous les couleurs de La France insoumise (LFI). Le premier, maire de Lyon, voit l’ensemble des circonscriptions de sa ville conquises par la gauche sous la bannière du Nouveau Front populaire (NFP).

Les photos de ce moment ont soudain refait leur réapparition plus d’un an et demi plus tard (à la Une du Progrès de ce mardi par exemple). En cause : l’écologiste et l’insoumise, tous deux engagés dans l’élection municipale lyonnaise, sont parvenus à un accord, ce lundi 15 mars, en vue du deuxième tour des élections municipales, dimanche prochain. Les voilà