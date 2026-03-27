Jean‐Michel Aulas qui remet l’écharpe tricolore à Grégory Doucet, tout juste réélu maire de Lyon pour les sept ans à venir : l’image fera date. L’écologiste a été réinstallé dans ses fonctions par 46 voix contre 27 votes blancs, lors du premier conseil municipal de la mandature, organisé ce vendredi 27 mars. Le protocole républicain prévoit en effet que le doyen des élus lyonnais – Jean‐Michel Aulas vient de fêter ses 77 ans – préside la séance d’installation.

La scène ne manquait pas de cocasserie, alors que l’ancien patron de l’Olympique lyonnais a