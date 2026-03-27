Grégory Doucet réélu maire de Lyon, « sous tutelle » de la Métropole de droite, prévient Jean‐Michel Aulas

A la tête d'une majorité plus courte qu'en 2020, l'écologiste a été réélu maire de Lyon ce vendredi lors du premier conseil de la mandature. Il devra surtout composer avec un Grand Lyon passé à droite, que son opposant en chef Jean-Michel Aulas compte bien utiliser pour le mettre sous pression.

Jean-Michel Aulas remet son écharpe de maire à Grégory Doucet, le vendredi 27 mars. Photo : MAXPPP

Jean‐Michel Aulas qui remet l’écharpe tricolore à Grégory Doucet, tout juste réélu maire de Lyon pour les sept ans à venir : l’image fera date. L’écologiste a été réinstallé dans ses fonctions par 46 voix contre 27 votes blancs, lors du premier conseil municipal de la mandature, organisé ce vendredi 27 mars. Le protocole républicain prévoit en effet que le doyen des élus lyonnais – Jean‐Michel Aulas vient de fêter ses 77 ans – préside la séance d’installation.

La scène ne manquait pas de cocasserie, alors que l’ancien patron de l’Olympique lyonnais a

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Mathieu Périsse

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