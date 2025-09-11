Municipales : sans candidat, les insoumis nantais dans l’impasse

Les douze mois écoulés ressemblent à une annus horribilis pour les mélenchonistes nantais. Dernier épisode en date : la mise à l’écart, vendredi 5 septembre, du conseiller régional (ex‐apparenté écologiste) William Aucant, le dernier co‐chef de file de LFI encore en place à Nantes. Une décision entérinée par les députés nantais Andy Kerbrat et Ségolène Amiot, ainsi que par leurs collègues Louis Boyard et Danièle Obono, venus cet été en pompiers depuis Paris.

« William Aucant veut être le seul maître à bord pour les municipales, écrasant toute contestation », dénonce un mail anonyme envoyé le 2 septembre à de nombreux médias, dont Mediacités. Émanant d’un militant, il met aussi en cause l’élu régional dans la gestion d’une affaire de viol qui empoisonne les cercles insoumis nantais depuis un an. « William Aucant a fait travailler de force l’agresseur présumé sur toute la pré‐campagne », affirme le courriel.