Ce samedi 27 septembre, plus de cinq ans après le terrible incendie d’origine criminelle de juillet 2020 la cathédrale Saint‐Pierre et Saint‐Paul de Nantes va rouvrir ses portes aux fidèles et visiteurs. « Une réouverture qui n’a pas été décalée », se félicite la DRAC, maitre d’ouvrage et propriétaire de l’édifice, rappelant au passage qu’après un précédent incendie, en 1972, elle était restée fermée plus de 12 ans. Si le chantier a respecté les délais, on ne peut pas dire la même chose du montant des travaux. Ce dernier a plus que triplé depuis les premières estimations de février 2021.
Comment le budget de restauration de la cathédrale de Nantes a explosé
Le 18 juillet 2020, la cathédrale de Nantes était victime d'un violent incendie d'origine criminelle, le second en moins de 50 ans. Après cinq années de travaux, elle rouvre ses portes ce week-end. Si le chantier a été mené dans les temps, sa facture, en revanche, est trois fois plus élevée que prévu. Explications.