« Implanter et structurer durablement le Rassemblement national en Loire‐Atlantique ». Voilà « l’obsession » depuis cinq ans de Gauthier Bouchet, délégué départemental du parti lepéniste en Loire‐Atlantique. La route s’avère pourtant semée d’embûches électorales, sur des terres historiquement rétives à l’extrême droite. Cette année, aux élections municipales de 2026, le patron local du RN visait une victoire inédite à Donges (8 200 habitants), cité industrielle du bassin nazairien, qui avait voté à 44,69 % puis 54,60 % pour le RN aux législatives de 2024.
Malgré des déceptions, la progression à bas bruit du RN en Loire‐Atlantique
Le parti d'extrême droite voit ses rêves de faire basculer une commune s’éloigner et régresse à Nantes. Pourtant, il se fortifie à Saint-Nazaire. Et pourrait passer de zéro à environ 20 conseillers municipaux en Loire-Atlantique, selon les projections de Mediacités.