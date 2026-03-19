« Implanter et structurer durablement le Rassemblement national en Loire‐Atlantique ». Voilà « l’obsession » depuis cinq ans de Gauthier Bouchet, délégué départemental du parti lepéniste en Loire‐Atlantique. La route s’avère pourtant semée d’embûches électorales, sur des terres historiquement rétives à l’extrême droite. Cette année, aux élections municipales de 2026, le patron local du RN visait une victoire inédite à Donges (8 200 habitants), cité industrielle du bassin nazairien, qui avait voté à 44,69 % puis 54,60 % pour le RN aux législatives de 2024.