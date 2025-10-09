« Rendre l’Erdre baignable d’ici à la fin du mandat » ; « gratuité des transports pour les plus modestes » ; « supprimer la publicité commerciale dans la rue » ; « taxer davantage le stationnement des SUV » ; « paniers de légumes bio gratuits pendant la grossesse » ou encore, sans plus de précisions, « lancer une étude pour créer un téléphérique urbain ». Le 28 septembre dernier, les écologistes nantais dévoilaient leur programme complet pour les prochaines élections municipales, au terme d’une « Fête de l’écologie » qui s’est tenue à Nantes aux Ateliers Magellan.
Municipales : les écologistes penchent vers Johanna Rolland tout en voulant « faire mieux et plus fort »
Sous le triptyque « protéger, réparer, résister », les Verts nantais viennent de présenter leur programme en 160 mesures – parfois radicales ou étonnantes. Pourtant, la perspective d’une liste autonome menée par l'écolo radicale Marie Vitoux semble s’éloigner alors que les militants doivent décider de leur stratégie d’alliance mardi 14 octobre.