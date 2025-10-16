Jamais un budget du conseil régional des Pays de la Loire n’avait fait couler autant d’encre. Il y a un an, le 11 octobre 2024, Christelle Morançais troquait son costume de « Madame relance », enfilé suite à la crise du Covid‐19, pour celui de « Madame rigueur ». Dans Ouest‐France, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire annonçait 100 millions d’euros d’économies budgétaires. Dans son collimateur : les dépenses de fonctionnement de la collectivité en matière de culture, de sport ou en direction du monde associatif. « Notre pays est shooté à la dépense publique », insistait alors la vice‐présidente d’Horizons, une proche d’Édouard Philippe.
Christelle Morançais prépare un nouveau budget de « rigueur » pour 2026
« La politique de sobriété budgétaire sera poursuivie » l'année prochaine, annonce l'exécutif régional.