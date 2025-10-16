Christelle Morançais prépare un nouveau budget de « rigueur » pour 2026

Il y a un an tout pile, la présidente (Horizons) de la région Pays de la Loire choisissait de couper 100 millions d'euros de dépenses de fonctionnement (culture, sport, monde associatif) pour recentrer la collectivité sur ses compétences propres. « La politique de sobriété budgétaire sera poursuivie » l'année prochaine, annonce l'exécutif régional.

Christelle Morançais en déplacement dans une usine du Mans, le 10 septembre 2025. Photo : compte X de Christelle Morançais

Jamais un budget du conseil régional des Pays de la Loire n’avait fait couler autant d’encre. Il y a un an, le 11 octobre 2024, Christelle Morançais troquait son costume de « Madame relance », enfilé suite à la crise du Covid‐19, pour celui de « Madame rigueur ». Dans Ouest‐France, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire annonçait 100 millions d’euros d’économies budgétaires. Dans son collimateur : les dépenses de fonctionnement de la collectivité en matière de culture, de sport ou en direction du monde associatif. « Notre pays est shooté à la dépense publique », insistait alors la vice‐présidente d’Horizons, une proche d’Édouard Philippe. 

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Par Thibault Dumas

