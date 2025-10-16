En s’alliant à Johanna Rolland, les écologistes choisissent la sécurité électorale

L'option d'une alliance avec la maire PS sortante dès le premier tour a été plébiscitée par 81,2 % des militants écologistes, contrairement à 2020. Les premières promesses sont égrenées sur les transports ou le logement. Défait, LFI promet en réaction une campagne « de rupture ».

Marie Vitoux (LE) et Johanna Rolland (PS) annoncent leur alliance de premier tour le 15 octobre 2025. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Ce n’était plus arrivé depuis 17 ans et les élections municipales de 2008, au firmament du règne d’un certain Jean‐Marc Ayrault. En mars prochain, écolos et socialistes nantais feront liste commune dès le premier tour des élections municipales. Ce mardi 14 octobre, environ 180 militants écologistes d’Ambitions communes ont voté en assemblée générale pour se présenter derrière Johanna Rolland, maire (PS) sortante. Le résultat de la consultation est sans appel : 81,2 % pour cette alliance, 8,5 % pour une alliance avec LFI, 7,9 % pour une liste en solo.

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Par Thibault Dumas

