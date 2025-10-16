En s’alliant à Johanna Rolland, les écologistes choisissent la sécurité électorale

Ce n’était plus arrivé depuis 17 ans et les élections municipales de 2008, au firmament du règne d’un certain Jean‐Marc Ayrault. En mars prochain, écolos et socialistes nantais feront liste commune dès le premier tour des élections municipales. Ce mardi 14 octobre, environ 180 militants écologistes d’Ambitions communes ont voté en assemblée générale pour se présenter derrière Johanna Rolland, maire (PS) sortante. Le résultat de la consultation est sans appel : 81,2 % pour cette alliance, 8,5 % pour une alliance avec LFI, 7,9 % pour une liste en solo.

