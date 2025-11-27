La campagne de LFI en péril à Nantes, Margot Medkour en embuscade

Alors que les insoumis nourrissaient de grandes ambitions à Nantes, leur directeur de campagne vient de démissionner. Les tensions sont de plus en plus fortes autour du candidat William Aucant et la campagne s'embourbe. Au point que Margot Medkour, cheffe de file de la gauche radicale nantaise en 2020, se rapproche de plus en plus d’une nouvelle candidature.

Assemblée générale des insoumis fin octobre, avec les co-chefs de file William Aucant et Erika Cadersah. Photo : compte X de William Aucant

C’est la déclinaison locale d’une ambition nationale, clamée en meeting par Jean‐Luc Mélenchon en Seine‐Saint‐Denis, le 23 novembre dernier. Celle « de redonner le pouvoir aux citoyens » en présentant des candidats de La France insoumise dans toutes les villes de plus 100 000 habitants. Même face à des maires de gauche sortants. Nantes faisait figure de cible idéale à cet égard, après le score canon réalisé par Jean‐Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022 (en tête du premier tour avec 33,11%) et l’élection de deux députés insoumis.

« Nous portons un projet de rupture dans une ville de gauche où nous voulons qu’elle le soit encore plus », résumait l’hiver dernier le co‐chef de file nantais du parti, William Aucant. En privé, le conseiller régional se voyait alors devenir maire à la place de la sortante Johanna Rolland (PS), en s’appuyant sur une alliance avec les écologistes, dont il était compagnon de route jusqu’en 2024. 

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas

