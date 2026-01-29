Cette fois, ce devait être « la bonne » pour Julien Bainvel, conseiller municipal (Les Républicains) d’opposition depuis 2008 et conseiller régional depuis 2021. « L’homme le plus puissant de la droite nantaise », comme le dépeint l’un de ses collègues, devait défier Johanna Rolland aux élections municipales de mars prochain. De quoi oublier les luttes intestines dans l’opposition et les déceptions de 2014 et 2020.

Finalement, Julien Bainvel, 45 ans, ne sera même pas sur la liste de la droite et du centre, emmenée par Foulques Chombart de Lauwe (LR). « Je fais le choix, mûrement réfléchi, de ne pas briguer de nouveau mandat. La proposition qui m’a été faite d’une place non éligible [la 17ᵉ, NDLR] sur la liste d’union ne me permet pas de mettre mes compétences et mon expérience au service du collectif », assène l’élu dans un communiqué, ce 23 janvier. Cinq mois de tergiversations après une défaite aussi nette que surprise à la primaire LR, cette décision sonne le glas de 18 années de politique municipale.